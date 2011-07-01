Ahmet Türk: İşlevimiz yoksa Meclis'e gitmenin anlamı yok

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'İşlevimiz yoksa Meclis'e gitmenin anlamı yok'

BDP'li milletvekilleri Ahmet Türk ve Şerafettin Elçi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün daveti üzerine Çankaya Köşkü'ne gitti. Görüşme sonrası gazetecilere konuşan Ahmet Türk şunları söyledi:"Çözüm yerinin parlamento olduğuna inandığımız için seçimlere katıldık. Hep tehditler ve düşüncelerimizin önemsenmediğini gördüğümüz bir mantıkla karşı karşıya kaldık. Sancılı süreçlerin atlatılması konusunda demokratik çözümlerin üretilmesi konusunda bu dönem önemli bir fırsat. Ancak yaklaşım gerçekten bu sürecin önünü tıkamaya yönelik anlayışların olduğunu göstermiştir. Biz yapılan haksızlıklara karşı parlamentoya katılmayacağımızı ifade ettik. İnandırıcı bir çalışma yapılmadan tavrımızın değişmeyeceğini ifade ettik.Cumhurbaşkanımız bize pozitif bir enerji verdi. Krizin aşılması için olumlu adımlar atacağına inanıyoruz. Sorunun çözümü konusunda çaba göstereceğini söyledi. Ötekileştirilen, hiçe sayılan anlayışlar karşısında biz parlamentoya gitmeyi ve orada bulanmanın bir anlam ifade etmeyeceğini tekrarlıyoruz. Parlamentoda katkılarımız olmayacaksa, işlevimiz yoksa o parlametoda bulanmanın da çok anlamlı olmadığını ifade etmek istiyorum. Herkes umarım krizin aşılması konusunda gereken çabayı sarfeder. Cumhurbaşkanı krizin çözümü konusunda her türlü çabanın içinde olacaktır. Bu izlenimi aldım.Hatip Dicle haksızlığa maruz kaldı. Bunun düzeltilmesinin yolu vardır. Eğer geleceği birlikte oluşturmayı düşünüyorsak hükümete düşen sorumluluklar var. Gereken yasal değşiklikleri yapma yetkisi var. Hükümetin bir çaba göstermesi gerekir. Biz bu sorunun aşılması için buradayız. Tek taraflı iyi niyet de yetmiyor. Birbirimizi karşılıklı olarak anlamak durumundayız.Sorunun aşılması için anayasal değşiklikler gerekiyorsa bunun görevi başta hükümetindir. Olumsuzlukları kaldırmaya yönelik çaba içinde olunmalı."