Ahmet Türk: Helalleşmeden önce yüzleşmenin gerçekleşmesi lazım

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “helalleşme" çağrısına ilişkin olarak, 31 Mart yerel seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı seçilen, yerine kayyım atanan Ahmet Türk, "Burada bizim beklentimiz, insanların beklentisi, bu acıyı çekenlerin beklentisi yüzleşmedir. Umut ediyorum ki bu dönem gelir bu helalleşmeyi bu şekilde biz görmek istiyoruz. Bir yüzleşme olarak değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Medyascope'tan Ferit Aslan'ın haberine göre, Türk, "Geçmişte yaşananları Türkiye gündemine toplumun gündemine taşımak lazımdır. Mağdur olanların tüm mağduriyetlerini ortadan kaldıracak bir yüzleşmenin gerçekleşmesi lazımdır. Yoksa helalleşmek kendi başına bir şey değil. Bir dini tabirdir işte, ‘hakkını helal et’ fakat burada bizim beklentimiz, insanların beklentisi, bu acıyı çekenlerin beklentisi yüzleşmedir. Umut ediyorum ki bu dönem gelir bu helalleşmeyi bu şekilde biz görmek istiyoruz. Bir yüzleşme olarak değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz.” diye konuştu.

Türkiye’deki ekonomi başta olmak üzere şartların erken seçimi gidilmesi ihtimalini gündeme getirip getirmediği sorusuna yanıt veren Türk, “Normal şartlarda erken seçim kaçınılmaz bir şey ama bu iktidarın bir erken seçime gideceğini pek sanmıyorum. Bu şartlar altında kaybedeceklerini bile bile erken seçime gideceklerini sanmıyorum. Erken seçimin ötesinde benim başka kaygılarım var. Türkiye’de bir kaos çıkarmaya yönelik süreçte gelişebilir” ifadesini kullandı.