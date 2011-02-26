-AHMET TÜRK HASTANEYE KALDIRILDI DİYARBAKIR (A.A) - 26.02.2011 - Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Genel Başkanı Ahmet Türk, hastaneye kaldırıldı. Demokratik Toplum Kongresi'nce BDP Diyarbakır il başkanlığı binasında düzenlenen toplantıda rahatsızlanan Türk, Alman Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Alman Hastanesi Başhekimi Mahmut Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk'ün karın ağrısı şikayetiyle hastaneye getirildiğini, kalbinde pil olması nedeniyle öncelikle kardiyoloji tetkiklerinin ve kalp pilinin kontrolünün yapıldığını söyledi. Kalbinde herhangi bir olumsuz durumun söz konusu olmadığını kaydeden Çiftçi, ''Diğer branşlardaki hekimler de kontrol etti. Bağırsaklarından kaynaklı bir rahatsızlık olduğu tespit edildi. Genel sağlık durumu iyi. Şu an kardiyoloji servisinde yatıyor. 6 saat sonra doktorlar tekrar kontrol edecek. Durumuna göre taburcu edilip edilmeyeceğine karar verilecek'' dedi.