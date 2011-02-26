Ahmet Türk hastaneye kaldırıldı

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Kapatılan DTP döneminde kurulan Demokratik Toplum Kongresi Genel Başkanı Ahmet Türk, Diyarbakır BDP İl binasında bugün başlayan ve 698 sivil toplum örgütü temsilcisin katıldığı 'DTK Ara Dönem Toplantısı' sırasında fenalaştı. Kalbinde pil bulunan Türk, toplantı sırasında bir anda göğsünde başlayan şiddetli ağrı üzerine partililer tarafından özel araçla Alman Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından gözetim altına alınan Türk’e, bağırsak enfeksiyonu teşhisi konuldu.Ahmet Türk’ün sağlık durumu hakkında bilgi veren Alman Hastanesi’nin Başhekimi Dr. Mahmut Çiftçi, Türk’ün karın bölgesindeki ağrı şikayetiyle kendilerine başvurduğunu söyledi. Gerekli kontrollerin yapıldığını bildiren Dr. Çiftçi, "Meuhtemel bir bağırsak enfeksiyonu düşünülüyor. Hastamız 6 saat takip edilecek. Takibi sonrası hastamızı genel durumu değerlendirildikten sonra tedavisi tamamlanacak. Şu an hastamızın durumu gayet iyi. Muhtemelen kendisinin yoğun çalışma programından kaynaklanan bir durum. Ciddi bir durum görünmüyor. Kalp pili kontrollüde yapıldı. Durumu iyi" dedi.BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık ve DTP yöneticileri de hastaneye gelerek, Ahmet Türk’ün durumu hakkında bilgi aldı.