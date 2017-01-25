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Politika

Ahmet Türk hastaneye götürüldü

Ahmet Türk hakkında sağlık sorunları nedeniyle tahliye kararı çıkabileceği kaydediliyor

25 Ocak 2017 15:42

Elazığ Cezaevi’nde tutuklu bulunan Mardin Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Türk’ün sağlık durum raporunun tamamlanması için eksik kalan tetkiklerinin tamamlanacağı belirtildi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, tetkiklerin ardından hastanenin hazırladığı rapor değerlendirilmek üzere Adli Tıp Kurumu’na yollanacak. Hastane raporu ve Adli Tıp’ın kararına göre Ahmet Türk hakkında sağlık sorunları nedeniyle tahliye kararı çıkabileceği kaydediliyor. Tahliye konusunda son sözü savcı söyleyecek.

ETİKETLER

Elazığ CezaeviMardin Belediye Eş BaşkanıElazığ Fırat ÜniversitesiTıp Fakültesi Hastanesisağlıkrapor

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