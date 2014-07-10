Ahmet Türk: Genç olsaydım Kobane’ye giderdim

IŞİD’in saldırısına sert tepki gösteren Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, “Genç olsaydım Kobane’ye gider, IŞİD çetesine karşı halkımın saflarında savaşırdım” dedi.

Ahmet Türk, “Hegemonik güçlerin Rojava Devrimi’ni tasfiye için devreye koyduğu IŞİD’in saldırıları yoğunlaşarak sürüyor. Saldırının Kürtlerin onurunu hedef aldığını belirten Ahmet Türk, sessizliğe tepki göstererek, “Bir yerde halkın katlediliyorsa orada olacak, halkını savunacaksın” dedi.

Özgür Gündem’de Sedat Sur'un haberine göre, Ahmet Türk, “Hayatım boyunca silaha ve şiddete karşı duran biri olarak, şu anda sağlık durumum ve yaşım elverseydi Kobane’ye giderek, katliamcı IŞİD çetelerine karşı halkımın safında yer alırdım” dedi. Ulusal birlik çağrısı da yapan Türk, “Tüm parçalardaki halkımız Kobane savunmasında aktif yer almalıdır” ifadelerini kullandı.

Genç olsaydım Kobane’de savaşırdım!

IŞİD çetelerinin Kobane saldırılarını değerlendiren BDP Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk “Genç olsaydım Kobane’ye giderek IŞİD çetelerine karşı savaşırdım” dedi.

IŞİD çetelerinin saldırısının, bir halkı yok etmeye yönelik olduğuna dikkat çeken Türk, IŞİD vahşetine karşı halkın kendini savunma ve direnme dışında bir seçeneğinin kalmadığını söyledi. Türk, “Hayatım boyunca silaha ve şiddete karşı duran biri olarak, şu anda sağlık durumum ve yaşım elverseydi Kobane’ye giderek, katliamcı IŞİD çetelerine karşı halkımın safında yer alırdım” diyerek herkesi tutum almaya çağırdı.

Açıklama değil direniş

Kobane’nin düşürülmesinin tüm Kürdistan parçalarının düşürülmesi anlamına geleceğine işaret eden, Kuzey Kürdistan’daki eylemlerin de basın açıklaması düzeyini aşması gerektiğine dikkat çeken Türk, “Herkes Kobane savunmasında yer almalıdır” çağrısı yaptı.

Kürtlerin Kobane’de soykırıma tabi tutulmak istendiğini, buna rağmen Kürt siyasi parti ve örgütlerinin sessizliğinin hiçbir izahı olamayacağını belirten Türk, “Bir yerde halkın katlediliyorsa orada olacaksın ve halkını savunacaksın. Kimse halkına yapılan zulme ortak olmanın vebalini taşıyamaz” diye konuştu. “Kobane Kerkük’tür, Kerkük Kobane’dir” diyen Türk, Kürtleri ulusal birlik anlayışıyla ortak direnişe davet etti.