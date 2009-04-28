Ahmet Türk, Erdoğan’dan randevu isteyecek

DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için resmi olarak talepte bulunacaklarını açıkladı.



DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, "Kürt sorununu" Türkiye'nin bütünlüğü içinde çözmeye çalışan anlayışa sahip olduklarını söyledi.



Türk, TBMM'de grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ahmet Türk, DTP Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın Hakkari'deki konuşması ile ilgili soruyu, "Bütün konuşmalarımızda, bakışımız, inancımız, yüreğimizle söylediğimiz bir şey var; biz Kürt sorununu Türkiye'nin bütünlüğü içinde çözmeye çalışan anlayışa sahibiz. Halkların kardeşliğini, birlikte yaşamayı esas alırız. Bizim partimizin politikası budur" diye yanıtladı.



Partisinin aldığı eylem kararıyla ilgili soru üzerine de Türk, "Partimize hukuksuz olarak yönelmeleri protesto amacıyla parti meclisimizin aldığı karar var. Onu uygulayacağız. Diyarbakır'da bir açlık grevi de var ki bu basına yansıdı" dedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için bugün resmi olarak talepte bulunacaklarını bildiren Türk, şunları söyledi:



"Kürt sorununun silahlarla çözülmeyeceğini her gün dile getiriyoruz. Ortak akılla bu sorunun çözümünde neler yapabiliriz? Bugün artık Türkiye, bunu tartışmak zorundadır. Halkın iradesiyle seçilmiş Hükümet var. Sayın Başbakan icranın başıdır. Artık bu konulardan kaçamaz. Ulu orta mesajlarla bu sorunu çözemez. Parlamento olarak, Hükümet olarak, sorunun çözümüne nasıl katkı sunarız? Barışçıl sürecin gelişmesi konusunda neler yapabiliriz? Bunları tartışma dönemidir. Fırsatları değerlendiremezsek, korkarım ki daha fazla acıların yaşandığı bir sürece sürüklenebiliriz. Ortak vicdani sorumluluk, duyarlılık göstermeliyiz."

