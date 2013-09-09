Ahmet Türk: Çekilmenin durması sürecin bittiği anlamına gelmez

Mardin Bağımsız Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Genel Başkanı Ahmet Türk, PKK 'nın geri çekilmeyi durdurmasının, 'çözüm süreci'nin bittiği anlamına gelmediğini söyledi. Türk, "Bugüne kadar gördüğümüz kadarıyla, somut bir şey yok, atılmış bir adım yok, bir proje de ortada yok. Bu kadar acılı süreçlerden sonra niyetler üzerine bu işin gitmeyeceğini hükümetin görmesi lazım" dedi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ferit Aslan ve Bayram Bulaut'a konuşan Türk, Kürt tarafına göre birinci aşamanın tamamlandığını ve ikinci aşamada hükümetin, devletin Kürt sorununun çözümü konusunda ve barışçıl bir sürecin kalıcı hale gelmesi konusunda adım atması gerektiğini söyledi.

Hükümetin Kürtleri tatmin edebilecek bir anlayışın, bir yaklaşımın içerisinde olmadığını söyleyen Türk, "Şimdi başından beri bunlar planlanarak, tartışılarak gelinen bir noktaydı. Sadece Cemil Bayık'ın söylemiyle 'Eylül ayında beklentilerimiz var' şeklindeki açıklamayı zaten birinci günde Öcalan bunu ortaya koymuştu. 'Birinci aşama bitmiştir, ikinci aşama da Eylül ayının başında başlamalıdır' diye. Ancak, hükümet gerek seçimlerin yaklaşması, gerek Ortadoğu 'daki gelişmelerden dolayı, Kürtleri tatmin edebilecek bir anlayışın, bir yaklaşımın içerisinde olmadı. Bugüne kadar bu barışçıl süreç konusunda, neleri planladıkları konusunda herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Meclis'te grubu olan bir parti olmamıza rağmen, gerçekten bu süreci nasıl götürecekleri, talepler konusunda nasıl bir yaklaşım gösterdiklerini biz bilmiyoruz."

Görüşmelerde karşılıklı iki tarafın bulunması gerektiğini söyleyen Türk, "Şimdi hükümet kendine göre bazı hazırlıklar yapıyorsa, Kürtler bu hazırlıkların tarafı değilse, sağlıklı yürümesine imkan yoktur. Bugüne kadar zaten gördüğümüz kadarıyla, somut bir şey yok, atılmış bir adım yok, bir proje de ortada yok. Ama, niyetler üzerinde bu kadar acılı süreçlerden sonra niyetler üzerine işte 'Niyetimiz iyidir', işte 'Bunu sürdüreceğiz' ile bu işin gitmeyeceğini hükümetin de görmesi lazım" diye konuştu.

'Geri çekilmenin durması sürecin bittiği anlamına gelmez'

Ahmet Türk, KCK'nın açıklamasında hükümetin adım atmasını talep eden bir yaklaşım olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Karşı taraf hiç bir şey yapmıyorsa, birilerinin de fazla yapacağı bir şey yok. Karşı tarafın ne yapacağını bilmediğimiz zaman bütün güçlerinizi çıkardığınızda o zaman bir hayal kırıklığı yaşayacak Kürtler. Burada güçlerinin çıkarılmaması veya durdurulmaması, bu sürecin bozulduğu anlamına gelmez. Ben öyle yorumlamıyorum, öyle bakmıyorum böyle yorumlandığına da inanmıyorum. Ancak, hükümetin gerçekten niyetinin ortaya çıkması, bir karardır, bir beklemedir, bir bekleyip görme anlayışıdır. Öyle değerlendirmek istiyorum. Zaten diğer taraftan hükümet, gerçekten barışçıl süreçle ilgili Kürtleri tatmin edecek proje ortaya koyarsa, bu süreç işleyecektir. Arkasında bu var. Bu sürecin bittiği anlamına gelmiyor. Açıklamalarından çok açık bir şekilde anlaşılıyor. Ama, sürece yanıt vermeyen bir hükümet karşısında da kendisini gözden geçirme ve pozisyon alma durumu olarak değerlendirmek gerekiyor."

'Çözüm süreci'nin başladığı günlerde İmralı Adası'na BDP adına ilk gidenlerden biri olduğunu söyleyen Türk, "Sayın Öcalan ile yaptığımız görüşmelerde gerçekten heyecanlanmıştım, umut doluydum. Sayın Öcalan halklar arasındaki bir çatışmanın sona erdirilmesi konusunda her türlü hassasiyeti gösterdiğini gördüm. Ancak, bu bütün beklentilere yanıt verecek güç olmadığı için veya bu samimiyeti istismar edecek bir yaklaşım olduğu için gün geçtikçe umutlarım azaldı" dedi.

Türk, "Bugün elbet biz asla ve asla bir çatışma sürecinin olmasını istemiyoruz. Ama bu çatışmanın olmaması için bu sürecin devam etmesi için de olabildikçe bizim duyarlı davranmamız gerekiyor. Ben bugün hükümetten ve devlet politikasından ve tartışmalardan bu konuda duyarlı olmadıklarını görüyorum. Belki 'samimi değildir' kelimesini kullanmak istemiyorum ama işin, sorunun büyüklüğünü ve çözüm sürecinin çok önemli olduğu konusundaki duyarlılıkları eksiktir. Bu konuda gerçekten halka müthiş bir endişenin veya müthiş bir güvensizliğin gelişmesine neden olmaktadır" diye konuştu.