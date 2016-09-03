Ahmet Türk: Çatışmaların durması için Öcalan’dan haber almamız lazım

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, “Öcalan’dan haber alırsak, bizim de bazı şeyleri, bazı refleksleri geliştirme imkanımız var. Devlet burada çatışma sürecinin büyümesini mi istiyor yoksa durmasını mı? Eğer gerçekten durmasını istiyorsa, Öcalan’dan bir haber alınması gerekir. Ve ondan sonra da sivil siyasetin, kurumlarımızın devreye girmesi için bir yol açmış olur” dedi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Oral'ın haberine göre; HDP, DBP, DTK, HDK ve KJA, PKK Lideri Abdullah Öcalan’dan haber alınamaması nedeniyle 5 Eylül’de 50 gönüllüyle açlık grevine başlamaya hazırlanırken, gazetemize konuşan Kürt siyasetinin önemli isimlerinden Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, “Öcalan’dan haber alırsak, bizim de bazı şeyleri, bazı refleksleri geliştirme imkanımız var. Devlet burada çatışma sürecinin büyümesini mi istiyor yoksa durmasını mı? Eğer gerçekten durmasını istiyorsa, Öcalan’dan bir haber alınması gerekir. Ve ondan sonra da sivil siyasetin, kurumlarımızın devreye girmesi için bir yol açmış olur” dedi.

"Kürt sorunu diyalog ve müzakere ile çözülür"

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Kürt sorunun çözümünün öteden beri sadece diyalog ve müzakere ile çözülebileceğini ifade ettiklerini ancak gelinen noktada Öcalan’ın sağ olup olmadığı konusunda ciddi kaygılar olduğunu vurguladı. Türk, “Sayın Öcalan, sağ mıdır sağlığı nasıldır o noktada tartışma ve derin endişeler var. Kendisinden hiçbir şekilde bilgi alınamıyor ve görüşmeler engelleniyor. Burada konu çok basit, halk Öcalan’ın sağlığını merak ediyor. Biz böyle eylemle bilgi almak istediğimizi vurgulamak istiyoruz. Beş dakikalık bir görüşme bile toplumda ciddi bir rahatlamayı getirir. Bu eylemin temel amacı budur” dedi.

"Devlet çatışmaların durmasını istiyorsa Öcalan'dan haber alınmalı"

Öcalan’ın sıradan biri olmadığını, 10 milyon Kürt’ün noter tasdikli dilekçe vererek Öcalan’ı “siyasi önder” olarak kabul ettiğini savunan Ahmet Türk, “Kürtler için önemli olan bir şahsiyetle ilgili bilgi almak gibi ihtiyaç var. Bu konuda bir gelişme olursa bizim de bazı şeyleri, bazı refleksleri geliştirme imkanımız var. Bugün gerçekten hepimizi rahatsız eden bir çatışma ortamının içindeyiz. Bugün biz böyle çatışmaları durdurmaya dönük bir çalışma yapmaya kalksak, bize ‘Öcalan sağ mıdır, ölü müdür, bilmiyoruz, biz hangi adımı atacağız’ derler. Devlet burada çatışma sürecinin büyümesini mi istiyor yoksa durmasını mı? Eğer gerçekten durmasını istiyorsa, Öcalan’dan bir haber alınması gerekir. Ve ondan sonra da sivil siyasetin, kurumlarımızın devreye girmesi için bir yol açmış olur. Biz bu mantıkla bu eyleme bakıyoruz. Eylemimiz tamamen buna yöneliktir” diye konuştu.

"PKK'ya silahları susturun deseniz Öcalan'ı soracak"

Öcalan’dan haber alınamazken, silahların susması ve sürecin başlaması çağrısı yapılmasının da karşılığı olmayacağını belirten Türk, sözlerini şöyle sürdürdü: “17 aydır kendisi ile görüşülmüyor, aradan 15 Temmuz geçti orada ne oldu ne bitti kimse bilmiyor. Oradan hiçbir haber alınmadığı zaman tabii ki sivil siyasetin de silahların susması ile ilgili bir sürecin başlaması konusunda yapacağı çok fazla bir şey kalmıyor. Açık söyleyeyim. Yarın gittiniz, PKK’ya ‘Silahları susturun’ dediniz. Diyecek ki ‘Ben liderimden haber alamıyorum, sağ mıdır ben bunu bilmek istiyorum önce’ . Yani başka türlü söylersek Abdullah Öcalan ile görüşme olursa böyle konular üzerinde daha rahat konuşulur, daha rahat söylemler geliştirilir. Bu ortak aklı işletmek ve geliştirme yapmak lazım.”