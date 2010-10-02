Ahmet Türk: Barış tek taraflı oluşmaz

T24 - Kapatılan DTP'nin eski Genel Başkanı ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) lideri Ahmet Türk, ''Dünyanın hiçbir yerinde barış tek taraflı oluşmamıştır'' dedi.

Türk, Bulanık ilçesinde yarın düzenlenecek ''barış törenlerine'' katılmak üzere geldiği Muş'ta, BDP İl Başkanlığını ziyaretinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.



''Kürt sorununun demokratik yöntemlerle çözülmesinin kaçınılmaz olduğunu'' belirten Türk, bu dönemde sorunu bütün boyutlarıyla gören ve çözümünü gerçekleştirecek demokratik bir yaklaşım ortaya çıkmasını umut ettiklerini ifade etti.



Türk, devletin ve hükümetin doğru bir yaklaşım sergilemesi durumunda ''eylemsizlik sürecinin uzun bir zamana yayılacağı konusunda'' çok açık mesajlar verildiğini belirterek, şu görüşleri dile getirdi:



''Önemli olan Kürt halkını tatmin edecek adımların atılmasıdır. Kürtlerin güveneceği bir sürecin başlatılmasıdır. İki tarafın da barışı isteyen bir yaklaşım biçimini ortaya koyması lazım. Bugün dünyadaki örneklerine baktığımız zaman barış için mutlaka bir altyapı oluşturulmuştur. Diyalog oluşturulmuştur. Görüşmeler sağlanmıştır ve görüşmeler sonucunda barışçıl bir sürecin gelişmesinin önü açılmıştır. Biz bunları görmediğimiz zaman barışın kolay olmayacağını da görüyoruz. Çünkü barış güven üzerine kurulur.''



Türk, herkesin sürecin doğru bir şekilde işlemesi konusunda katkı sunacağına inandığını belirterek, ''Çünkü artık ertelemenin hiç kimseye yarar getirmeyeceğini görüyoruz. Barışı ertelemek, görmemezlikten gelmek, biraz daha acıların yaşanması anlamına geliyor'' dedi.



KCK operasyonu kapsamında BDP'lilerin gözaltına alınmasıyla ilgili bir soru üzerine ise Türk, ''Barışçıl sürecin gelişmesinin önünü tıkayan mantıkların devreye girdiğini görüyoruz. Herkesin özgürce tartışabileceği bir Türkiye'nin özlemini ve çalışmalarını yaparken, bugün Şanlıurfa'da, Adıyaman'da arkadaşlarımızın gözaltına alınması, tutuklanmasının elbette ki sürecin sağlıklı gelişmesine büyük bir zararı olur'' karşılığını verdi.





