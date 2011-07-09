Ahmet Türk: Barış olmazsa felaket yaşanır

T24 - Demokratik Toplum Kongresi Başkanı Ahmet Türk, devletin barış için adım atmasını istedi. Türk, "barış ısrarımız doğru okunmazsa sonu felaket olur" dedi.



Demokratik Toplum Kongresi Başkanı Ahmet Türk, BDP tarafından Van'da organize edilen 'Kürt sorunu çözümüne demokratik bir anayasa' mitinginde konuştu.



Başyol Meydanında yapılan mitinge BDP Genel Başkan Vekili Hamit Geylani, DTK Genel Başkanı Ahmet Türk, BDP Van, Muş, Hakkari, Ağrı, Iğdır, Kars milletvekilleri ile BDP'li belediye başkanları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Miting yaklaşık 2 saat gecikmeli başladı. Sık sık PKK terör örgütü ve Abdullah Öcalan lehine sloganların atıldığı sözde PKK bayrakları ve Öcalan posterleri açıldı. DTK Genel Başkanı Ahmet Türk, platforma çıkıp önce Kürtçe sonra Türkçe konuştu.



Türk, operasyonların, faili meçhuller gibi birçok yolun denendiğini ve Kürt halkını susturulamadığını belirterek, Kürt halkının özgürlük ve çözüm için dayattığını ifade etti.



Öcalan'ın barış ve demokrasi için tarihi fırsatlar yarattığına dikkat çeken Türk, "Kürt halkı barış ve özgürlük için hazırdır. Biz yıllardan beridir demokratik siyaset için ısrar ettik. Bu günde barış için halkların kardeşliği için ısrarlıyız. Bu ısrarımız doğru okunup anlaşılması lazım. Doğru okumazsanız bunun sonu felaket olur" diye konuştu.



Barış için yeni fırsatların yaratıldığı bir döneme girildiğini anlatan Türk, Kürt halkının kendi yol haritasını çizip, taleplerini belirlediğini, projelerini açık bir şekilde açıkladığını söyledi.



Devletin de bu konuda kamuoyu önünde açıklama yapmasını isteyen Türk şöyle konuştu:



"Bu talepler doğrultusunda çözüme katkı sunacak bir adım atılmalı. Bu dönem Kürt halkının özgürlüğü için canını vereceği bir dönemdir. Biz kan, gözyaşı istemiyoruz. Bizim mücadelemiz sadece Kürt halkının değil, Türk, Arap, Laz, Ermeni, Süryani gibi halkların da özgürlüşmesi mücadelesidir. Bu konuda adım atılmazsa ne olur? Bunu düşünmek istemiyoruz. Kürt halkı hazırdır. Demokratik özerklik için meclisini her hafta Diyarbakır'da toplayacaktır. Bu konuda her türlü çalışmayı yapacaktır. Kürt halkı kendi çözümünü yaratacaktır. Eğer adım atılmazsa Kürt halkı mücadeleci ve yaratıcıdır. Yeni yollar açacaktır. Sadece 6 milletvekinin özgürlüğü için mücadele etmiyoruz. Binlerce yoldaşımız zindanlardadır. Terörle Mücadele Kanunu ile demokratik mücadelemiz engellenmeye çalışılıyor. Buna izin vermeyeceğiz" dedi.





