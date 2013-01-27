Ahmet Türk: Barış istemek ayrı şeydir teslim olmak ayrı şeydir

“Bizim talebimiz ortak bir geleceği oluşturmaktır. Adaletin, eşitliğin, Kürt halkının hukukunun tanınmadığı bir anlayışı asla ve asla kabul etmeyeceğiz” diyen Türk, Öcalan'ın bir sözüne atıfta bulunarak, 'Kürtler özgürleşmeden, Türkiye özgürleşemez' ifadesini kullandı.

'Bu görüşmeler içindeki rolümüz nedir'

Türk, İl Kongresi'nde yaptığı konuşmanın devamında: “Kürtler özgürleşmeden, Türkiye özgürleşemez. Kürt halkı, özgürleşmeden Türk halkı özgürleşemez. Bu aynı zamanda Öcalan'ın da görüşüdür. Bugün Ortadoğu;da Kürtler, sadece Türkiye;de yaşamıyor. Kürtler bu coğrafyada hem istikrarın, hem de istikrarsızlığın nedenidir. Öcalan son dönemde yine halkların kardeşliği için, halkların ortak geleceği için, halkların demokratik ünitede birlik ve mücadelesi için yeni bir kapıyı araladı. Eğer bizden katkı isteniyorsa biz bu işin içinde kurumsal olarak varız. Kim gidecek, görüşmeler nasıl gelişecek, bu görüşmeler içindeki rolümüz nedir? Biz buna nasıl katkı sunarız? Bunun kararını biz veririz, başkası veremez. 'Falan gitsin, falan gitmesin.' diyemez. Kürt halkını boşa çıkarmaya yönelik, kandırmaya yönelik bir yaklaşımı asla ve asla tavsiye etmiyorum. Burada zararı siz görürsünüz. Dürüst yaklaşın, doğru yaklaşın bu sürece katkımız olsun.” dedi.

Türk, barışa katkı sunacak bir rolü bir siyaseti izleyeceklerini dünyaya ilan ettiklerini ifade ederek, “Bizden hassasiyet bekleyenler, kendileri de hassas davranmalardır. Biz birilerine hoş görünmek için siyaset yapmıyoruz. Biz halkımızın gerçeklerini söylemek için parlamentodayız” ifadesini kulandı.

'O zihniyet devam ediyor'

Ahmet Türk, CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler'in “Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşit, eş değerde gördüremezsiniz” sözlerini ise şöyle değerlendirdi:

“CHP'li bir Milletvekili çıkıyor, diyor ki; 'Asla Kürtler ve Türkler eşit olamaz.' Peki Kürtler bugün bu ülkeyi yönetseydi sizin tepkiniz ne olurdu? Bunu da Kürtlerin görmesi lazım. 'Türkler birinci sınıf vatandaştır, Kürtler de hizmetçi bir halktır.' mantığıyla yaklaşılıyor. 1935'lere baktığımızda Mahmut Esat Bozkurt'un 'Bu ülkede Kürtlerin tek bir hakkı var. O da Türk halkına uşaklık etme hakkıdır.' diye bir sözü var. Aradan 50 yıl geçiyor, o zihniyet devam ediyor. Kürtler özgürleşmeden asla ve asla mücadelesinden vazgeçmeyecek. Barış istemek ayrı şeydir teslim olmak ayrı şeydir. Barışa evet ama teslimiyetçi anlayışa asla ve asla mahkum olmayacağız.”

Konuşmaların ardından tek liste halinde gidilen seçimde, Mardin BDP İl Başkanlığına Reşat Kaymaz seçildi