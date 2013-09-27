Ahmet Türk ağabeyini kaybetti!

Mardin Bağımsız Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Genel Başkanı Ahmet Türk'ün, bir süredir Ankara'da tedavi gören ağabeyi 78 yaşındaki Tomir Türk bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi.

Beyninde tümör olduğu için 2 yıldır tedavi gören ve son 20 gündür Ankara Güven Hastanesi'nde yoğun bakımda bulunan Ahmet Türk'ün 13 çocuk babası ağabeyi Tomir Türk, bugün sabaha karşı hastanede yaşamını yitirdi. Ahmet Türk ve bazı BDP'li vekiller olay üzerine hastaneye giderken, cenazenin bugün öğle saatlerinde uçakla Mardin'e getirileceği ve Türk ailesinin oturduğu Kasri Konco Köyü'nde toprağa verileceği öğrenildi. Ahmet Türk'ün ağabeyi bölgede aileler arasındaki husumetlerin ve kan davaların bitirilmesinde büyük rol oynuyurdu.

Türk, bu yıl içerisinde Mersin'de tedavi gören 5 yaşındaki bir torununu da kaybetmişti.