'Burada Allah yoktur, Peygamber tatile çıkmıştır'

Mardin Milletvekili Ahmet Türk , Habertürk'te yayınlanan Doğru Açı'da Belkıs Kılıçkaya'ya, 12 Eylül'de mahkum edildiği Diyarbakır Cezaevi'nin, 12 Eylül'ün iç ve dış dünyasında neleri değiştirdiğini anlattı.

Ahmet Türk, Diyarbakır Cezaevi'ni Nazi kamplarına benzetti...''Çok film izledim, İkinci Dünya Savaşı'na ve Naziler'e dair. Size samimiyetle söylüyorum, o kamplarda insanları aç bırakmışlar, yok etmişler ama Diyarbakır Cezaevi'nde yaşananlar daha ağırdır. Pislik içindeki betonun üzerinde ısınmak için sırt sırta verirdik. 24 saat işkence vardı. Gardiyanların ellerindeki sopalarda 'Allah yok Peygamber tatile çıktı' yazardı" sözleriyle cezaevindeki işkenceleri anlattı.

Cezaevinde yaşadığı bütün insanlık dışı bu muameleye karşılık, ''Allah'ım canımı al'' dediğini ama bir kin ve hınç duygusuyla çıkmadığını anlattı. ''Lağım üzerinde yattık, 56 marş ezberlemiş olarak çıktım. Dışarı çıktıktan sonra aylarca akşamları marşları tekrarladım, tekrar girersem hiç olmazsa marşlar hazır olsun diye''... Türk, cezaevinden çıkışta çok kimsenin artık davasına daha sıkı sıkı bağlanarak bir mücadeleye geçtiğini söyledi. 12 Eylül'ün ve 12 Eylül dönemi cezaevlerinin Türkiye'deki bütün siyasi görüşlerden insanlar üzerinde değişik tezahürlerini izlediğini anlatan Ahmet Türk, ''Ülkücülerden de, cezaevinden çıktıktan sonra siyasi duruşunu gözden geçiren insanlara rastladım'' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden siyasete atılan ve milletvekili seçilen Ahmet Türk 12 Eylül darbesinin sadece Kenan Evren üzerinden değil, dönemin bütün aktörleriyle ele alınması gerektiğini buna karşılık mahkemede müdahil olacağını söyledi. Türk, "Evet, darbede sağcılar solcular büyük acılar çekti ama esas büyük acıyı Kürtler çekti" dedi.