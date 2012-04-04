T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Burada Allah yoktur, Peygamber tatile çıkmıştır'

Vekil Ahmet Türk, 12 Eylül askeri darbesiyle, Türkiye'de en insanlık dışı olayların yaşandığı Diyarbakır Cezaevi'ni anlattı

04 Nisan 2012 11:50

 

Mardin Milletvekili Ahmet Türk , Habertürk'te yayınlanan Doğru Açı'da Belkıs Kılıçkaya'ya, 12 Eylül'de mahkum edildiği Diyarbakır Cezaevi'nin, 12 Eylül'ün iç ve dış dünyasında neleri değiştirdiğini anlattı. 
 
Ahmet Türk, Diyarbakır Cezaevi'ni Nazi kamplarına benzetti...''Çok film izledim, İkinci Dünya Savaşı'na ve Naziler'e dair. Size samimiyetle söylüyorum, o kamplarda insanları aç bırakmışlar, yok etmişler ama Diyarbakır Cezaevi'nde yaşananlar daha ağırdır. Pislik içindeki betonun üzerinde ısınmak için sırt sırta verirdik. 24 saat işkence vardı. Gardiyanların ellerindeki sopalarda 'Allah yok Peygamber tatile çıktı' yazardı" sözleriyle cezaevindeki işkenceleri anlattı.
 
Cezaevinde yaşadığı bütün insanlık dışı bu muameleye karşılık, ''Allah'ım canımı al'' dediğini ama bir kin ve hınç duygusuyla çıkmadığını anlattı.  ''Lağım üzerinde yattık, 56 marş ezberlemiş olarak çıktım. Dışarı çıktıktan sonra aylarca akşamları marşları tekrarladım, tekrar girersem hiç olmazsa marşlar hazır olsun diye''... Türk, cezaevinden çıkışta çok kimsenin artık davasına daha sıkı sıkı bağlanarak bir mücadeleye geçtiğini söyledi. 12 Eylül'ün ve 12 Eylül dönemi cezaevlerinin Türkiye'deki bütün siyasi görüşlerden insanlar üzerinde değişik tezahürlerini  izlediğini  anlatan Ahmet Türk, ''Ülkücülerden de, cezaevinden çıktıktan sonra siyasi duruşunu gözden geçiren insanlara rastladım'' dedi.
 
Cumhuriyet Halk Partisi'nden siyasete atılan ve milletvekili seçilen Ahmet Türk 12 Eylül darbesinin sadece Kenan Evren üzerinden değil, dönemin bütün aktörleriyle ele alınması gerektiğini buna karşılık mahkemede müdahil olacağını söyledi.  Türk, "Evet, darbede sağcılar solcular büyük acılar çekti ama esas büyük acıyı Kürtler çekti" dedi.

ETİKETLER

ahmet türk12 eylüldiyarbakır cezaevi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24