Ahmet Taşgetiren: Türkiye'yi "dindar" bir kadro yönetiyor, şu Kadir Gecesi günlerine denk gelen hukuksuzluk iyi bir temsil örneği mi?

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "Modern dönemin Müslüman coğrafyası üzerinden bir İslam okuması yapılmasın" ifadelerine ilişkin olarak, "Ne zamana gidelim? Eskiye, İslam’ın daha iyi yaşandığı zamanlara? Niye modern zamanlarda iyi örnek yok?" dedi ve Gezi Davası'ndaki kararı hatırlattı.

Taşgetiren, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü okuduklarımızı yaşamıyoruz. Bu kadar açık. Ramazanlar, Kadir geceleri, namazlar, oruçlar gelip geçiyor, bizde bir şey bırakmıyor. Alın size İslam dünyasının en gelişmiş ülkesi olarak Türkiye? Üstelik Türkiye’yi 'Dindar' bir kadro yönetiyor. İyi bir 'Temsil' ortaya konuluyor mu?

Şu Kadir Gecesi günlerine denk gelen hukuksuzluk iyi bir temsil örneği mi? Bir dava ki, önce berat vermişsiniz, sanığı bırakmamak için yeni bir suç üretmişsiniz, sonra o suçtan da beraat vermişsiniz, ama yine sanığı bırakmamak için önce beraat verdiğiniz davadan ağırlaştırılmış müebbede (yani eskiden olsa idama) hükmetmişsiniz. Altına imza attığınız, Anayasaya kendi ellerinizle yerleştirdiğiniz tüm sözleşmelerin canına okumuşsunuz. Adalet mi bu?

Kur’an’da 'Bir topluluğa olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin' buyurulmuyor mu? 'Allah zalimleri sevmez' buyurulmuyor mu? 'Zalimler Allah’ın onların yaptığından gafil olduğunu zannetmesin' buyurulmuyor mu? Daha ne desin ki Kur’an?"

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