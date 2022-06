Ahmet Taşgetiren: Mevcut ekonomi yönetimi şu an gelinen noktanın "insan onuru" açısından nasıl bir sonuç ürettiğinin farkında mı?

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Türkiye'nin her gün ekonomi konuşan, cebindeki paranın an an eridiğini konuşan, alım gücünün aşındığına tanık olduğunu belirterek, "Uzatılan mikrofona kendini ortaya koymadan “millet eziliyor kardeşim” türü sözlerle iç yangınını anlatan, öyle “yüksek makamlara hakaret” davalarına maruz kalmasa, içinden çok daha ateşli öfke yalımları saçılacak olan, “ucuz memleket” diye sınır şehirlerine alış – verişe gelen komşu ülke insanlarının “size pahalı gelebilir ama bizim için ucuz” gibi kahredici sözlerine muhatap olan, her gün yaşadığı statü kaybı sebebiyle memleket dışına gidebilmeyi bir kurtuluş çaresi olarak değerlendiren insanlarımız" ifadelerini kullandı.

"Size göre mevcut ekonomi yönetimi şu an gelinen noktanın "insan onuru" açısından nasıl bir soruç ürettiğinin farkında mı?" sorusunu yönelten Taşgetiren yazısını, "Ne diyor sayın bakan? “Faizi, dövizi çözdük, bir tek enflasyon kaldı…” Yani sonuç felaket de, sebep ne acaba? Çözülmüş zannedilen şeylerin çözülmemiş olması olmasın…" diye noktaladı.

