Ahmet Taşgetiren: Meclis'teki yumruklaşmalar Suriye'de şehit sayısını azaltmak için yapılmış değil ne yazık ki

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, yeni sistemde cumhurbaşkanının fiilen icranın başı ve partili olduğunu belirterek, otomatikman muhalefetin hedefi haline geldiğini ifade etti. Taşgetiren, iktidar ve muhalefetin birbirini suçlama seviyesinin arttığını savunarak, "Meclis’teki yumruklaşmalar Suriye’de şehit sayısını azaltmak için yapılmış değil ne yazık ki." diye yazdı.

Taşgetiren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı işaret ederek, "Milyonluk hakaret davaları da saygınlık için yeterli olmaz" görüşünü savundu.

Yazının tamamı için tıklayın...