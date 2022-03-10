Ahmet Taşgetiren: İnsanlar çareyi ülkeyi yönetenlerden bekliyor, görünen o ki, orada da çaresizlik durumu söz konusu

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında sarf ettiği "Ucuz yağ alabilmek için marketlere yığınak yapılması, insanlarımızın birbirinin üstüne çıkma pahasına yağ almak için telaşlanması bize yakışmayan, vakarımızı ve sağduyumuzu yansıtmayan köhne görüntülerdir" sözlere işaret ederek, "Sayın Bahçeli, böyle bir ortamı yaşamamış olabilir. Ama şu an iktidarın bir tür ortağı olarak, evet, aslında çok asil olan insanların bile böyle bir duygu anaforu içinde birbirini parçalar hale gelebileceğini görmek ve sebebini anlamak durumunda.

İnsanlar, çoğu emekli insanlar, kadınlar, saatlerce soğukta beklemek pahasına neden ucuz ekmek kuyruğuna giriyor? Neden “ucuz et”, “ucuz ayçiçek yağı” ucuz şu bu…. insanların duygularını allak bullak ediyor. Neden akaryakıt zammı beklentisi akaryakıt istasyonları önünde binlerce araçlık kuyruklara yol açıyor? Neden bir çuval bedava kömür için kadın – erkek insanlar birbirini çiğniyor?" diye yazdı.

Halkın panik yaşadığına savunan Taşgetiren, "İnsanlar tabii olarak çareyi ülkeyi yönetenlerden bekliyor. Ama görünen o ki, orada “Çaresizlik” durumu söz konusu. Çare bulsalar herhalde, her gün akaryakıta böylesine “fahiş” evet “fahiş” zam yapmazlar. Çareleri olsa, çareyi devreye sokarlar ve insanların içini durulturlar. “Yoklukların sebebi falanca muhalefet partisiymiş…” Bu, politika mı Allah aşkına, bu devlet yönetimi mi? Yukardan aşağıya, konuşmalara bakıyorsunuz, laf ola beri gele. İşte tam da bu görüntüler vatandaşta paniğe yol açıyor. Bakanlar değişiyor, temel kurumların yöneticileri peş peşe değişiyor, gözleri ışıldayanlar geliyor, bir süre sonra gözlerindeki ışık sönüyor. Hadiii, yeni bir bakan gelsin.

Demek ki “En Tepede olan”ın da bakan ve yönetici değiştirmekten başka çözüm imkanı kalmadı" ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...