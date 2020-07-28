Ahmet Taşgetiren: 'Hilafet' kapağıyla çıkan derginin yayın yönetmeni, bu mesajı Müslümanların birliği izahıyla durduracağını sanıyorsa ya çok saftır...

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Mustafa Albayrak’ın imtiyaz sahibi olduğu ve genel yayın yönetmenliğini Kemal Özer’in üstlendiği Gerçek Hayat adlı dergi 27 Temmuz tarihli sayısında 'hilafet' çağrısı yapılmasını değerlendirdiği yazısında, "HİLAFET: Şimdi değilse ne zaman sen değilse kim?” diye bir kapak sözü ile çıkan bir derginin yayın yönetmeni bu mesajın sadece “Biz Müslümanların birliğinden bahsediyorduk” şeklindeki bir izahla “Provokasyon” iddialarını durduracağını sanıyorsa ya çok saftır, ya da dünyayı çok saf zannediyordur. İkisi de değilse, o zaman başka bir şeyin peşindedir." ifadelerini kullandı.

Ahmet Taşgetiren, Refah Partisi'nin seçimlerde yüzde 22 oy aldığı dönemlerde yaşanan olayları anımsatarak, "Bilemiyorum, mesela Anadolu’nun, Trakya’nın bir şehrinde ya da bir tv kanalında “Yakında hilafet var mı?” diye bir soru ile karşılaşsa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cevabı, Tekirdağ’daki vatandaşa verdiğine benzer bir şey mi olur, yoksa “Bekleyin bakalım” gibisinden her yoruma açık bir cümle mi olur? Ne dersiniz?" diye yazdı.

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