Ahmet Taşgetiren: Erdoğan’ın Rus Dışişleri Bakanı’na “Esed’le konuşuldu mu?” diye sormasını nasıl anlamalıyız? 

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a sorduğu “Esed’le konuşuldu mu?” sorusuna dikkati çekti. Taşgetiren, “Moskova’da varılan mutabakat bütün bunlar düşünüldüğünde o kadar sınırlı bir nitelik taşıyor ki… Bu durumda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rus Dışişleri Bakanı’na “Esed’le konuşuldu mu?” diye sormasını nasıl anlamalıyız?” düşüncesini dile getirdi.

Taşgetiren, “Suriye’de işlerin durulacağı bir takvimi öngörebilen var mı? Türkiye işin içine girdiğinden bu yana, varılacak sonucu öngörebiliyor mu? O sonuç Türkiye için ne anlam taşıyor? “ ifadesini kullandı.

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