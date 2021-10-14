Ahmet Taşgetiren: "Daha neler olacak? Bunlar iyi günler" sözü neyi çağrıştırıyorsa onun kaygı üretmesi normal

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın gündeme getirdiği "siyasi cinayet" iddialarını değerlendirdiği yazısında, "Kılıçdaroğlu’na Çubuk’ta gerçekleşen linç girişimi de en azından Kılıçdaroğlu’nu “siyasi cinayet endişesi” noktasında söz sahibi kılıyor.

İzmir’de HDP binasının basılıp içerde cinayet işlendiği de henüz unutulmayan kanlı olaylardan.

Bunlar var, bunların yanında Meral Akşener’in Rize’de maruz kaldığı saldırı girişimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bu daha bir. Daha neler olacak. Bunlar daha iyi günler” gibi sözleri hatırlanıyor.

Bahçeli’nin grup toplantısında gençlerin eline tutuşturmak için kürsüye taşıdığı “Zülfikar” görüntüsünün henüz mürekkebi kurumadı. “Daha neler olacak? Bunlar iyi günler” sözü neyi çağrıştırıyorsa onun kaygı üretmesi normal." ifadelerini kullandı.

Siyasi cinayetler konusunun süratle gündemden düşmesi gerektiğini belirten Taşgetiren, "Muhalefetin böyle bir kaygısı varsa, iktidara düşen, meseleyi polemik zeminine çekmek değil, derhal iddiayı ortaya atanlarla diyalog kurup, konuyu netleştirmektir. Sonuçta güvenlik birimleri de, Yargı da iktidarın yönetimindedir. Allah korusun ortaya çıkacak herhangi bir fiili hadise, tüm ülkenin kimyasını bozar. Bundan hiç kimse karlı çıkmaz, ülkenin ikliminden sorumlu olanlar da eline yüzüne bulaştırmış olurlar." diye yazdı.

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