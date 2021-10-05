Ahmet Taşgetiren: Belli ki sayın Cumhurbaşkanı marketlerden alışveriş yapmıyor, TKK mağazalarının fiyatı beş zincir marketin epeyce üzerinde

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Pahalılıkla mücadele edeceğiz" söyleminin devreye girdiğini belirterek, "Bu sözün şüphesiz bir anlamı var. En azından “pahalılığın iktidar tarafından da görüldüğü”nün ifadesi olarak bir anlamı var. Çünkü bütçenizin şişkinliğine bakıp “Pahalılık var mı ki…” gibi bakışıp ıslık çalmak da mümkündü. Ne de olsa üç – beş yerden maaş almak gibi bütçe şişiren gerçeklerimiz de var." diye yazdı.

Erdoğan'ın "1000 adet Tarım Kredi Kooperatifi (TKK) tanzim satış mağazası açacağız" sözlerine işaret eden Taşgetiren, "Sayıdan öte, bu marketlerde fiyatlar nasıl? Belli ki sayın Cumhurbaşkanı marketlerden, böyle vitrine yönelik projeler dışında alış-veriş yapmıyor. Pazar fiyatlarını kontrol babında oraları ziyaret ettiğine de tanık olamıyoruz. Hani “Beş zincir market” ten söz etmişti pahalılığın sebebini anlatırken… Mesela danışmanlarından birisi sayın Cumhurbaşkanına “Beş zincir market ile TKK marketlerinin fiyat durumunu kıyaslayan bir rapor” vermiş midir? Ürün kalitesi farklılaşabilir, kalite ve fiyat farklılığı tüm marketler için söylenebilir ayrıca, ama TKK mağazalarının fiyatı “beş zincir market”in hiç de altında değil, hatta epeyce üzerinde." ifadelerini kullandı.

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