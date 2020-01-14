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Ahmet Taşgetiren: Aç insanın siyasi bağlılıklarını yiyeceği muhakkak

14 Ocak 2020 10:28

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, iktidarın toplum zemininde oluşan itirazları küçümsediği gibi bir izlenime kapıldığını, iktidarın uyanması gerektiğini savundu.

Taşgetiren iktidarın itirazları genellikle ‘CHP’ temelli gördüğü için ciddiye almadığını belirtti. Taşgetiren, “Her şeye rağmen iktidarın desteklenmesi gerektiğini düşünen insanlar bile yoğun bir savunma psikolojisi içine girmiş durumdalar. Aslında iktidar kadroları Meclis’i ile yönetim unsurları ile savunma psikolojisi içindeler. Son dönemlerde iktidar adına en icraatın ‘Yerli Otomobil’ lansmanı olduğu bellidir. O bile geçinme derdi ile boğuşan, ya da kendisine veya evladına iş arayan 5 milyona yakın insanda heyecan uyandırıyor mu sormak lazım” görüşünü savundu.

Taşgetiren, “2023 mü milat? Zemin aşınıyor. Yaralı insanların nabzı tutulmazsa herkes emin olsun ki Bahçeli’nin garantörlüğü geleceği kurtaramaz. ‘Aç insan inançlarını yer’ denir ya, manevi inançlarını yer mi bilmem ama, siyasi bağlılıklarını yiyeceği muhakkak. Hele acısının küçümsendiği ve kendisinin safça bağlılıklarının istismar edildiği duygusuna kapılırsa” ifadesini kullandı.

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