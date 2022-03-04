Ahmet Taşgetiren: 6'lı bileşime sorulan sorular hem bir sancının yansıması hem bir beklentinin

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem metnini imzalayan 6 muhalefet partine ilişkin olarak, KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır'ın T24'te yayımlanan Millet İttifakı önündeki en öncelikli mesele: Güven başlıklı yazısındaki "siyasi varoluşlar üzerinden eşitlik meselesi" vurgusunu hatırlatarak, "Bu bugün iyi değerlendirilirse bir tür işin yığınakta doğru düzenlenmesi gibi hareket edilmiş olur." dedi.

Taşgetiren ekonomi, kültür, eğitim, toplumsal barış sorunu gibi pek çok sorunların biriktiğini söylerken, "Sancılıyız resmen. Ak Parti yola bu sancının dindirilmesi ufkuyla çıkmıştı, şimdi kamplaşmanın öncülüğü rolünde gözüküyor" düşüncesini dile getirdi.

Taşgetiren, "Türkiye’ye yeni bir bakış lazım, yeni bir heyecan lazım, yeni bir ahenk lazım. Onun için 6’lı bileşime çok farklı çevrelerden 'Hani şu alanlardaki projeleriniz?' sorusu soruluyor. Bu hem bir sancının yansıması hem bir beklentinin… Beklentiye layık olan yürüyecek" dedi.