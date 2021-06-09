Ahmet Takan, HDP'ye kapatma davasını Sedat Peker'e sordu: Perde arkasında neler döndüğünü anlatabilirse bizleri bahtiyar eder

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, bugünkü yazısında HDP'nin kapatılması için yeniden açılan davayı kaleme aldı.

Söz konusu davanın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel'de 14 Haziran'daki NATO zirvesinde ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştireceği görüşmenin hemen öncesine denk geldiğine dikkati Takan, Yayımladığı videolarla önemli iddialar ortaya atan organize suç örgütü liderine, "Bay Sedat Peker’in bu konudaki derin analizlerini çok merak ediyorum. Vakit ayırabilir de perde arkasında neler döndüğünü- belgeleriyle- anlatabilirse bizleri mutlu, bahtiyar eder" diye seslendi.

Takan devamında da, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın zamanlaması bana oldukça manidar geldi. Bay Sedat Peker bile 14 Haziran’da Brüksel’de yapılacak NATO zirvesinde Biden-Erdoğan görüşmesi için hassas davranırken neden böyle bir hamle geldi?.. Bana kimse, 'bağımsız yargı' falan filan diye maval okumasın!.. Sedat Peker videolarından sonra yaşadıklarımız 'bağımsız yargı'yı bir kez daha tüm çıplaklığı ile gözler önüne serdi. Adli tatil devam ediyor!.." ifadelerini kullandı.

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