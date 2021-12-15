Ahmet Takan: Genel af sarayın gündemine tekrar girdi

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, sarayda sadece OHAL konuşulmadığını ifade ettiği bugünkü yazısında, “Genel af sarayın gündemine tekrar girdi” dedi.

“Bakın, altını kalınca tekrar çiziyorum; genel af, sarayda sadece konuşulma aşamasında” diye not düşen Takan, şunları kaydetti:

“Bir siyasetçi dostumla sohbet ediyordum, seçime yakın çıkarılacak genel affın ekonomik rüşvetlerden daha etkili olacağını söyledi ve “en az 5 puan yükseltir” dedi. Bence de öyle!.. Bu seferki genel af bir infaz indirimi olmaz. Mahkemelerin olmayacağı bir af olur. ‘Ne demek istiyorsunuz’ diye sual ederseniz, şöyle izah ederim:

Saray her zamanki gibi bir taşla 5-10 kuş düşürmenin peşinde olur. Genel affı, hesapladıkları seçim tarihinin hemen öncesine denk getirirler. Seçim kazandırırsa ne ala… Yok kaybederlerse, zaten bu af kendilerini de yargılanmaktan kurtaracak şekilde olur. Muhalefet buna itiraz edebilir mi?.. Seçim sathı mahallinde sıkıysa karşı çıksınlar… ‘Sarayın kendini kurtarma formülü’ diye tepinseler bile karşılığında iktidarın gücünün aparatları ile öyle bir algı operasyonuna maruz kalırlar ki, ahaliye laf söz anlatamazlar.

‘OHAL’den çıktık nerelere geldik!.. Bunların birbirleri ile alakasız konular olduğunu düşünmemenizi öneririm…”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

TIKLAYIN - Erdoğan'ın yasa tasarılarını 'onaylattığı' Prof. Dr. Özgenç: OHAL açıklamalarım herhangi bir kişi veya kurumla irtibatlı değil

TIKLAYIN - Erdoğan'ın yasa tasarılarını 'onaylattığı' Prof. Dr. İzzet Özgenç: Kaçınılmaz görünen ağır ekonomik bunalım sebebiyle OHAL ilânına toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir