Ahmet Şık'tan 375 gün cezaevinde beraber kaldığı Nedim Şener'e: Güce secde ediyor, savcı dili kullanıyor

Ergenekon davası kapsamında tutuklanarak cezaevinde kalan gazetecilikte yapan HDP Milletvekili Ahmet Şık ile Posta yazarı Nedim Şener arasında 15 Temmuz'da tutuklanan rütbesiz askerler yüzünden tartışma çıktı. Şık Şener'e, "Güce secde eden, savcı/hakim dili kullanan" ifadesiyle yüklendi.

Şener, 15 Temmuz darbe girişiminde kışladan çıkan askerlere ilişkin olara, "5 günlük er olması fark etmez. Ya da görev gereği gitmiş dahi olsa darbeye kalkışmıştır" dedi.Şener daha sonra sosyal medya hesabından "Boğaz Köprüsü'nde bir er, FETÖ’cü komutanı tarafından kafasına sıkılıp öldürüldü. Şehit oldu. Neden? Halka ateş etmediği için. Ben o şehit olan askerle, diğerlerini nasıl ayıracağım?” paylaşımı yaptı.

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Şener'in bu paylaşımına HDP Milletvekili Ahmet Şık sosyal medya hesabından "Kimin masum ya da suçlu olduğunu ayıracak olan, aklını kininin esiri eden sen değilsin. Cemaatçi hakim savcılar gibi menfaatlerini hukukun üstünlüğüne çiğneten değil de bağımsız, tarafsız ve hukuk normlarıyla soruşturma yürüten bir yargı olsaydı eğer, sen de toptancılık yapmazdın" karşılığı verdi.

Şık'ın yanıtına Nedim Şener daha sert bir üslupla cevap verdi. Şener, "Aklını kinin ve nefretinin esiri edip pkk yerine ‘devlete terörist’, Fetö’ye ‘cemaat’, 15 Temmuz’a ‘kontrollü darbe’ demeseydin seninle konuşacak bir şeylerimiz olurdu" dedi.

"Güce secde eden..."

Şık, tartışmaya noktayı koyarak, "Güce secde eden savcı/hakim dili kullananlar, kendileri gibi konuşan gazeteci kılığındaki tetikçilerle sohbet etsin. Devlet seri cinayetler işleyen bir katil, Cemaat içinde FETÖ denilen çetenin de olduğu sosyolojik bir olgu,darbe de karanlıkta bırakılıyor olduğu kadar gerçek. Nokta." ifadelerini kullandı.

"Nokta konmadı"

Şener T24'ün "Tartışmaya noktayı koyarak" ifadesini tepki gösterdi. "Tartışmaya nokta daha konmadı T24" diyen Şener, Şık'a şunları söyledi:

"Kadın çocuk demeden seri katliam yapan terör örgütü PKK’ya söz edemeyip, ‘devlete terörist’ diyen secde ettiği örgütlerin diliyle konuşana sözüm; bu ülkede milletvekili bile olabilirsin ama rezil olamazsın"