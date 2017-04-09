T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ahmet Şık'ın tutukluluğunun 100. gününde 'gazetecilere özgürlük' için 100 adım

"Uğur Mumcuların, Ape Musaların, Hrant Dinklerin geleneğinden 3 maymun çıkmaz"

Fotoğraflar: T24

09 Nisan 2017 16:33

Ahmet Şık’ın tutukluluğunun 100’üncü gününde gazeteciler demir parmaklıklar ardındaki meslektaşları için Beyoğlu'nda bir araya geldi. Gazeteciler, Tünel’den Taksim'e doğru bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Gazeteci Ertuğrul Mavioğlu'nun yaptığı açıklamada "Bizden üç maymunu oynamamız isteniyor. Ama herkes bilsin ki Sabahattin Alilerin, Uğur Mumcuların, Ape Musaların, Metin Göktepelerin, Hrant Dinklerin Yaşar Kemallerin geleneğinden üç maymun çıkmaz. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet" dendi. 

Gazetecilerin yürüyüşü İstiklal Caddesi'nin Tünel tarafından başladı

Basın açıklamasında Kadri Gürsel, Murat Sabuncu, Güray Öz, Tunca Öğreten, Deniz Yücel, Musa Kart, İnan Kızılkaya ile diğer tutuklu gazetecilerin serbest burakılması istendi. 

Yürüyüşe Ahmet Şık'ın çok sayıda meslektaşının yanı sıra CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Barış Yarkadaş ve Melda Onur ile HDP'den Pervin Buldan, Garo PaylanHasip Kaplan ve Filiz Kerestecioğlu katıldı.

"Tutuklu gazeteciler serbest bırakılsın"

'Dışarıdaki gazeteciler' adına Mavioğlu'nun okuduğu basın açıklaması şöyle:

Zaman geçiyor, her şey değişiyor. Değişmeyen tek şey Türkiye’de gazetecilere uygulanan baskı, şiddet ve özgürlüklerinin kısıtlanması.

Bunun en trajik örneği, kesinlikle Ahmet Şık.

2011 yılında cemaatin kontrolündeki polis, savcı ve hakimlerin kumpaslarıyla hapsedilen Ahmet Şık, 100 gündür hapiste.

Neden mi mahpus?

Gazeteci olduğundan, kimilerine inat gazetecilikte ve hakikat arayışında ısrar ettiğinden.

Sanmayın ki bunu biz gazeteci meslektaşları söylüyoruz. Hayır, bilakis biz değil; geçen hafta açıklanan Cumhuriyet iddianamesi söylüyor.

Suçlamaların tümü gazetecilik faaliyetiyle ilgili. Öyle ki iddianamede 664 kez haber kelimesi geçiyor.

Bağımsızlığı şiar edinmiş gazetecilerin hazırladıkları haberler, bugün maalesef Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhuriyet Savcıları ve  mahkemeleri tarafından “suç delili” kabul ediliyor. Suç delili!.

Bunun doğal sonucu olarak yalnız Ahmet Şık değil; Kadri Gürsel, Murat Sabuncu, Güray Öz, Tunca Öğreten, Deniz Yücel, Musa Kart, İnan Kızılkaya ve daha onlarca gazeteci bugün tutuklu.

Birini diğerinden ayırmadan gazetecilik yaptığı için cezaevine konan “tüm tutuklu gazetecilere özgürlük” talebimizi, bir kez daha haykırmak  adına Ahmet Şık’ın tutukluğunun 100. gününde burada, Tünel’deyiz.

Aslında meslektaşlarımızı tutuklayarak, tecrit altında tutarak, mektup almasına ve yazmasına engel olarak  hepimize, tüm gazetecilere verilen mesaj açık:

Görmeyin, duymayın, konuşmayın.

Bizden üç maymunu oynamamız isteniyor.

Ama herkes bilsin ki Sabahattin Alilerin, Uğur Mumcuların, Ape Musaların, Metin Göktepelerin, Hrant Dinklerin Yaşar Kemallerin geleneğinden üç maymun çıkmaz.

Göreceğiz, duyacağız, konuşacağız, yazacağız, düşüneceğiz, halkımızın haber alma hakkına sonuna kadar sahip çıkacağız.

Ve her şeyden önemlisi unutmayacağız.

Daha dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Portekiz gibi 22 bin Euro kişi başı gelire sahip olacağını söylüyordu.

Özgür bir basını olmayan, yetkililerin faaliyetlerini tartışmayan, eleştirmeyen toplumlar ekonomik olarak da gelişemez. Hem gazetecilerin hapse atıldığı hem de ekonomik refaha ulaşmış bir ülke örneği dünyada yok.

Dün olduğu gibi bugün de adalet istiyoruz.

Dün olduğu gibi bugün de gazetecilerin serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

Vicdanları kanatmaya artık son verin.

“Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet”

Dışarıdaki gazeteciler

'Tutuklu gazeteciler için 100 adım' çağrısı

ETİKETLER

9 NisanBeyoğlu Tüneltutuklu gazeteciler100 adım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24