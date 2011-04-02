Ahmet Şık'ın kitabı 'İmamın Ordusu' internette!

T24- Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Ahmet Şık'ın, taslağı Türkiye gündemine oturan "İmamın Ordusu" başlıklı kitap çalışması, mahkemenin kopyalarını toplatma kararının ardından internette yayına kondu. Türkiye dışından başlatılan yayın "Kitabın sahte kopyalarının elektronik ortamlarda dolaştığı şu günlerde, okurların kitabın aslını okuma olanağının sağlanmasını demokratik bir görev, düşünce özgürlüğünün savunulması yönünde bir katkı olduğu ianancındayız. Kitabı internet ortamında yaymamızın tek amacı bundan ibarettir" gerekçesine dayandırıldı. T24 Başyazarı Aydın Engin yayına konan dosyanın Ahmet Şık'ın kendisine gönderdiği dosya ile aynı olduğunu söyledi. Kitabın internet üzerinden yayınlanmasından sonraki birkaç saat içinde savcılık inceleme başlattı.









tinyurl.com/dokunanyanar

EŞİ İLK YORUMU TWITTER'DAN YAPTI



KİTABI İNDİRMEK SUÇ MU?



Kitabın yayına İsveçli aktivistlerin girişimiyle yayımlanan çalışmaadresinde internet ortamına sunuldu. Çalışmayı yayımlayanlar dosyada, Ahmet Şık'ın gözaltına alındığı gün dile getirdiği "Dokunan Yanar" ifadesini başlık olarak kullandılar. Kitabın yayınlandığı diğer iki adres ise şöyle: http://www.scribd.com/doc/51984426/dokunan-yanarhttps://docs.google.com/#homeAhmet Şık'ın çalışmasını gönderdiği az sayıda isim arasında bulunan ve bu konuda yazılar kaleme alan başyazırımız Aydın Engin internette yayına konan dosyanın kendisine gönderilenle aynı olduğunu ve orjinal göründüğünü söyledi.Bu arada Şık'ın “İmamın Ordusu” adlı kitap taslağının bazı internet sitelerinde yayımlanması üzerine, özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğince inceleme başlatıldı.Alınan bilgiye göre, özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hakan Karaali, Şık'ın “İmamın Ordusu” adlı kitap taslağının bazı internet sitelerinde yayımlanmasını incelemeye aldı.Ahmet Şık'ın eşi Yonca Şık kitabın yayınlanmasıyla ilgili olarak ilk yorumu Twitter'dan yaptı:Yaşasın sivil itaatsizlik!!!TV8'in yayınına katılan bilişim hukuku uzmanı Gökhan Ahi şunları söyledi:"Yasada kitabın yayınlanması 'içerik sağlayıcı' sıfatını doğurur. Tabii içerik sağlayıcı için ceza ve güvenlik tedbirleri farklıdır. Fakat, konusu suç olan yayını indirmek diye bir suç ceza Kanunu'nda tanımlanmış değil.Kaldı ki; bu kitabın örgütsel bir döküman olup olmadığı bir dava sonucunda belli olacaktır. Bir kitabın kesin hükümle örgütsel döküman olup olmadığı belli olmadan bir örgütsel döküman saymak güçtür. Soruşturma kitabı internete koyan kişiyle ilgilidir."