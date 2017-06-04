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Ahmet Şık’a Almanya’dan gazetecilik ödülü

Günter-Wallraff Eleştirel Gazetecilik Ödülü, bu yıl tutuklu gazeteci Ahmet Şık ile Türkçe-Almanca haber portalı taz.gazete’ye verildi. Ahmet Şık adına ödülü eşi Yonca Şık aldı

04 Haziran 2017 21:04

İstanbul Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Ahmet Şık ve Berlin'den yayın yapan Türkçe-Almanca haber portalı "taz.gazete” Günter-Wallraff  Eleştirel Gazetecilik Ödülü'ne layık görüldü.

Köln merkezli Haber Aydınlatma Girişimi (INA) tarafından verilen toplam 7 bin 500 euro tutarındaki ödül, cuma akşamı Köln'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ödülün 5 bin eurosu Ahmet Şık'a 2 bin 500 eurosu da taz.gazete'ye verildi.

Köln 3'üncü Eleştirel Gazetecilik Forumu kapsamında düzenlenen ödül töreninde konuşan Haber Aydınlatma Girişimi Başkanı Hektor Haarkötter, "bu ödülle eleştirel gazeteciliğin cezaevi duvarları arasında hapsedilmediğini göstermek istediklerini” söyledi.

Ödülü Ahmet Şık adına eşi aldı

Günter-Wallraff  Eleştirel Gazetecilik Ödülü'nü cezaevinde bulunan gazeteci Ahmet Şık adına eşi Yonca Şık aldı.

30 Aralık 2016'dan bu yana Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ahmet Şık, ""PKK ve DHKP/C silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etmek” ile suçlanıyor.

Haber Aydınlatma Girişimi'nden yapılan açıklamada, Ahmet Şık'ın cesur ve araştırmacı bir gazeteci olduğunu vurgulayarak, tutuklu olduğu süre içinde de devlete ve sansüre karşı eleştirel tavrı ile dikkati çektiğine işaret edildi.

Berlin'de yayımlanan Die Tageszeitung tarafından kurulan Türkçe-Almanca haber portalı taz.gazete bu yıl içinde yayın hayatına başladı.

Girişimden yapılan açıklamada, taz.gazetenin Türkiye ile ilişkili konularda farklı görüşleri güçlendirmek, Türkiye'deki gazetecilerle diyaloğu sürdürmek için çaba gösterdiğine dikkat çekildi. Taz.gazete yazar ve muhabirleri, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden Türkiye'deki güncel gelişmeler ve duruma ilişkin haberler yayınlıyor.

Geçen yıl "Haber Nöbeti” ödül almıştı

Alman gazeteci Günter Wallraff'ın yanı sıra özel televizyon kanalı RTL, Günter-Wallraff  Ödülü'ne mali destek sağlıyor. Üçüncü kez verilen ödülleri, geçen yıl Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki gazetecilerle dayanışmak için kurulan gönüllü gazeteci grubu "Haber Nöbeti”ne, önceki yıl ise medyada yayınlanan haberlerin dilini eleştiren internet portalı "Floskelwelle”nin kurucuları Udo Stiehl ve Sebastian Pertsch'e verilmişti.

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