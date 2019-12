Ahmet Şık ve Nedim Şener yarın hakim karşısında!

T24 - Aralarında Ahmet Şık ve Gazeteci Nedim Şener'in de bulunduğu, Soner Yalçın, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Doğan Yurdakul, Müyesser Uğur gibi gazetecilerin yargılandığı Oda TV davasının duruşma süreci 22 Kasım Salı Çağlayan Adliyesi'nde saat 10:00'da başlıyor.



Davayı Türkiye Gazeteciler Sendikası, Gazetecilere Özgürlük Platformu, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti gibi meslek örgütlerinin yanısıra yabancı meslek örgütlerinin temsilcileri de izleyecek.



Uluslararası PEN Başkan Yardımcısı Eugene Schoulgin, başta 'odatv' davasından yargılanan gazeteci-yazarlar Ahmet Şık ve Nedim Şener olmak üzere görüşleri nedeniyle tutuklanan tüm gazeteci ve yazarların derhal tahliye edilmesini istedi



ANGA ve RSF dışında, uluslararası basın meslek örgütleri, 94 basın meslek örgütünü temsil eden başta Gazetecilere Özgürlük Platformu (GÖP) ve çok sayıda meslektaşları ve aile çevresi duruşmada yerlerini alacaklar.









PEN yetkilisi ve yazar Schoulgin, “Uluslararası PEN olarak, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Deklarasyonu’nun 19. Maddesinin sağladığı haklara uygun olarak, sadece görüşlerini açıkladığı için tutukluluk yaşayan -başta Ahmet Şık ve Nedim Şener olmak üzere- tüm yazarların, gazetecilerin, yayıncıların ve aydınların derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz” dedi.



Schoulgin, Uluslararası PEN adına son 15 yılda dünya çapında ifade özgürlüğünün durumunu izlediğini ifade etti; Türkiye’deyse son 8-9 yılda ciddi bir geriye gidişe rastlandığına işaret etti:



"Bu milenyumun ilk 8 ila 9 yıl boyunca, Türkiye'de bu alanda yapılan iyileştirmeler iyimserlik ve memnuniyetini hissettim. Ancak sadece bu yılın ilk 10 ayında yargısal uygulamalara tanıklık ettiklerimle itiraf etmek zorundayım ki, endişem ve hayalkırıklığı yaşadım. Ahmet Şık ve Nedim Şener’e yönelik gözaltı ve muamele, araştırmacı gazeteciliğe yönelik toleranssızlığa geri dönüşün ciddi bir örneği oldu. Söylemek zorundayım ki, bu maalesef karşımıza çıkan tek örnek de değil."



"Yazarlar, gazeteciler, yayıncılar ve aydınlara yönelik geçen haftaki kitlesel gözaltı veya tutuklamalar, sadece Uluslar arası PEN tarafından değil, uluslar arası çapta tüm meslektaşlarımızca dehşetle izlenmeli."





Sinclair-Webb: Terörizme dair tek bir ikna edici kanıt yok



İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Türkiye raportörü Emma Sinclair-Webb, “Türkiye’de terörizmin tanımı çok geniş… Hükümet, adalette bu sapmaya neden olan söz konusu düzenlemeleri değiştirmek için acil adımlar atmalı” dedi



"Odatv İddianamesi incelendiğinde savcılığın terörizme dair suçlamalara bir tek ikna edici kanıt ortaya koymadığını görürsünüz^" diyen Sinclair-Webb, daha şaşırtıcı olanınsa her iki habercinin de dava henüz başlıyorken sekiz ayı hapiste geçirmiş olması olduğunu vurguladı.



Webb, davayla ilgili temel sorunu "Türkiye’de terörizmin tanımının çok geniş olması" şeklinde özetledi.



Sinclair-Webb şöyle devam etti: "Gazetecilerin karşı karşıya kaldığı davanın, Türkiye’de şiddetle bağlantıları olmayan, şiddete teşvik etmeyen ve buna lojistik sağlamayan yüzlerce kişi gibi, geçmişte de yıkıcı etkisi oldu. Hükümet, adalette bu sapmaya neden olan söz konusu düzenlemeleri değiştirmek için acil adımlar atmalı.”





RSF’den Bihr 'Kitaptan Bomba Olmaz!' Demeye Geliyor



Daha önce 'Kitaptan Bomba Olmaz' raporunu kamuoyuyla paylaşan RSF’nin Avrupa Bürosu direktörü Johann Bihr, 'odatv' davasını izlemek için İstanbul’da olacak. Bihr, 'İlk duruşmada tahliyelerini bekliyoruz' dedi.



Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü Avrupa Masası direktörü Johann Bihr, 22 Kasım’da kendisinin de katılacağı Ahmet Şık, Nedim Şener ve Odatv çalışanlarına yönelik davanın 'araştırmacı gazetecilere yönelik ölçüsüzce genişleyen baskıları' sembolize ettiğini bildirdi.



Bihr, uluslararası delegasyonun bir parçası olarak Gazetecilere Özgürlük Platformu’nun (GÖP) organize ettiği tutuklu gazetecilerin aileleriyle buluşma etkinliğine katılacağını bildirdi. Bihr, delegasyonun Ankara'dan randevular talep ettiğini, olumlu yanıt veren bakanlarla da görüşme yapılacağını kaydetti.



Johann Bihr şöyle konuştu: "Dava, araştırmacı gazeteciliği hedef alan yaygın bir baskıya işaret ediyor. Gazetecilerin ilk duruşmada tahliye edilmelerini bekliyoruz. RSF bu yargılamanın paranoyak ve baskıcı bir yargı pratiğinin göstergesi olduğu; terörle mücadelenin ötesine geçen, demokratik tartışma ortamını ve araştırmacı gazeteciliği hedefleyen bir yapısı olduğu görüşünde. Gazetecilerin tedbir amaçlı denilen tutukluluk süresi 8 aya ulaştı. Bu, maalesef Türkiye'de oldukça yaygın ancak kabul edilemez bir uygulama."



Sanık gazetecilerin bir düşünce suçu çerçevesinde yargılandıklarına işaret eden Bihr, gerekçesini şöyle açıklıyor: “Gazeteciler aslında, Ergenekon Dava sürecinin ağır şekilde eleştirmek, yargıçların iktidarın mücadelesine hizmet ettiğini ve siyasi ayıklamaya gittiğinin iddia etmekle suçlanıyorlar”.





TGS'nin yarınki duruşmaya çağrı metni...



YARIN ÇAĞLAYAN ADLİYESİ’NDEYİZ



Uluslararası gazeteci örgütlerinin temsilcilerinden oluşan bir heyet, Gazetecilere Özgürlük Platformu’nun ev sahipliğinde, 22–24 Kasım tarihlerinde ülkemize gelerek, basın ve ifade özgürlüğü üzerindeki baskılarla ilgili çeşitli temaslarda bulunacak.



Gazetecilere Özgürlük Platformu ve uluslararası heyet temsilcileri, 22 Kasım Salı günü, ODATV iddianamesi kapsamında tutuklu olan 10 gazetecinin Çağlayan Adliyesi 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10.30’da başlayacak ilk duruşmasını izleyecek. Duruşma öncesinde uluslararası heyetle birlikte basın açıklaması yapılacak.



Uluslararası heyette yer alan örgüt temsilcileri şöyle:



Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ – European Federation of Journalists) Başkanı Arne König ve Başkan Yardımcısı Philippe Leruth, Alman Gazeteciler Sendikası’ndan Ramis Kılıçarslan ve Monika Kabay, Uluslararası B asın Enstitüsü (IPI – International Press Institute) Başkan Yardımcısı Pavol Mudry ile Avrupa ve Kuzey Amerika Basın Özgürlüğü Danışmanı Steven Ellis, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF – Reporters Without Borders) Avrupa Sorumlusu Johann Bihr, Avrupa Gazeteciler Birliği (AEJ – Association of European Journalists) Başkan Yardımcısı Saia Tsaouasidou.

Bu arada, yarınki duruşmayı, Avrupa Parlamentosu Üyelerinden Sajjad Karim ve Barbara Matera da izleyecek.

Uluslararası heyet, 23 Kasım Çarşamba günü, tutuklu ve hükümlü gazeteci yakınları ve yargılanan gazetecilerle TGC Burhan Felek Konferans Salonu’nda bir araya gelecek. Görüşme 14.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Uluslararası gazeteci heyeti, 24 Kasım’da Ankara’da CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır ve BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan ile resmi görüşmelerde bulunacak.

Destek ve dayanışmanızı bekliyoruz.

Saygılarımızla.