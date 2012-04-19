Ahmet Şık ifade verdi

Gazeteci Ahmet Şık, ''Odatv'' davası kapsamında tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliyesi sırasında yaptığı açıklamadaki bazı beyanlarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

Silivri Adliyesi'ne avukatı Can Atalay ile birlikte giden Ahmet Şık'ın soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Necip Doğan tarafından ifadesi alındı.

''Odatv'' davası kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nden tahliye olduğu sırada gazetecilere açıklama yapan Şık, ''Bu komployu kuran, yürüten polisler, savcılar ve hakimler bu cezaevine girecek. Onlar buraya girdiğinde adalet gelecek'' demişti.

Ahmet Şık'ın açıklamalarındaki bazı beyanlara ilişkin başlatılan soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş, Şık'ın sözlerinin, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 250. maddesiyle görevlendirilen savcılığın baktığı suçlar kapsamına girmediği ve soruşturmanın, ''kamu görevlilerine görevlerinden dolayı tehdit ve hakaret''e ilişkin yürütülmesi gerektiğini belirterek, ''yetkisizlik'' kararı vermiş ve dosyayı Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermişti. .