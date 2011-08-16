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Ahmet Şık için artık tahliye talep edilmeyecek

Ahmet Şık'ın avukatları, beş aydır tutuklu olmasına rağmen hakkında iddianame hazırlanmayan

16 Ağustos 2011 03:00

T24 - Ahmet Şık'ın avukatları, beş aydır tutuklu olmasına rağmen hakkında iddianame hazırlanmayan Şık için bundan böyle tahliye talebinde bulunmayacaklarını, derhal yargılanma sürecine geçilmesi gerektiğini belirtti.

Bianet'in haberine göre, Ergenekon davası kapsamında tutuklanan gazeteci Ahmet Şık'ın avukatları "etkin ve sonuç almaya yarayan yargı yolu olmaktan çıktığını" savunarak bundan böyle tahliye talebinde bulunmayacaklarını ifade etti.

Yaklaşık beş aydır tutuklu olmasına rağmen henüz iddianamesi dahi hazırlanmayan Ahmet Şık'ın avukatları Fikret İlkiz ve Can Atalay dün (15 Ağustos) İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne verdikleri dilekçeyle, tahliye taleplerine aldıkları red kararlarının 5 Mart 2011'deki tutuklama emrinin "özü bakımından aynı ve tekrarı olup, sadece yeniden yazılmış biçimleri" olduğunu belirtti.


İddianame hazırlanmalı

Dilekçede, Ahmet Şık'ın suç işlediğine dair "makul" bir kuşkunun varlığı, kişinin yakalanması için sebep olabileceğine ancak kişinin özgürlüğünü kısıtlayacak kadar uzun süreli tutukluluk hali için yeterli olmadığına değinildi. Artık bundan sonra yeniden ve başkaca bir "tahliye" talebinde bulunulmayacağı, bundan sonraki tek talebin Ahmet Şık hakkındaki suçlamalarla ilgili derhal bir iddianame hazırlanması olduğu ifade edildi.

Avukatlar İlkiz ve Atalay son kez tahliye talebinde bulunduklarını belirterek artık Şık'ın hakkı olan yargılama sürecine geçilmesi gerektiğini ifade etti.

"Herkes gibi şüpheli tutuklu Ahmet Şık, kendisine yöneltilen suçlamalar konusunda karar verecek olan mahkeme tarafından davasının makul bir süre içinde bitirilmesini ve hakkaniyete uygun ve açık olarak görülmesini isteme hakkına sahiptir. Geriye makul sürede yargılanma hakkını istemekten öte bir talebimiz kalmadığı görüş ve inancındayız."


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