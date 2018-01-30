T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ahmet Şık, duruşmaya katılamadı: Uzun tutukluluk nedeniyle sağlık sorunu yaşıyor

Şık, 395 gündür tutuklu bulunuyor

30 Ocak 2018 17:16

Gazeteci Ahmet Şık, Twitter paylaşımları nedeniyle ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçundan tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşmasına sağlık sorunları nedeniyle katılamadı.

Hâkim Mustafa Ün, sanığın duruşmada hazır bulundurulması konusuna cezaevinden cevap gönderildiğini, cevapta sanığın rahatsızlığı nedeniyle duruşmaya katılmadığının bildirildiğini tutanağa geçirdi.

Şık’ın avukatı Can Atalay, müvekkilinin uzun tutukluluk nedeniyle sağlık sorunları yaşadığını belirterek, Şık’ın ilerleyen günlerde duruşmaya bizzat katılarak ifade vermek istediğini, cezaevi koşulları nedeniyle savunmasını hazırlamakta güçlük yaşadığını da ifade etti.

İki dava birleşti

Ahmet Şık hakkında ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçundan ikinci bir dava açıldığı ve bu dava ile birleştirildiği de tutanağa geçirildi. Şık’ın mahkeme huzurunda savunma yapması için bir dahaki celseye hazır edilmesi için cezaevine yazı yazılmasına karar veren mahkeme, duruşmayı 22 Mayıs’a erteledi.

 

 

ETİKETLER

Ahmet Şıkdavagazeteci

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24