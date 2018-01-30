Ahmet Şık, duruşmaya katılamadı: Uzun tutukluluk nedeniyle sağlık sorunu yaşıyor

Gazeteci Ahmet Şık, Twitter paylaşımları nedeniyle ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçundan tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşmasına sağlık sorunları nedeniyle katılamadı.

Hâkim Mustafa Ün, sanığın duruşmada hazır bulundurulması konusuna cezaevinden cevap gönderildiğini, cevapta sanığın rahatsızlığı nedeniyle duruşmaya katılmadığının bildirildiğini tutanağa geçirdi.

Şık’ın avukatı Can Atalay, müvekkilinin uzun tutukluluk nedeniyle sağlık sorunları yaşadığını belirterek, Şık’ın ilerleyen günlerde duruşmaya bizzat katılarak ifade vermek istediğini, cezaevi koşulları nedeniyle savunmasını hazırlamakta güçlük yaşadığını da ifade etti.

İki dava birleşti

Ahmet Şık hakkında ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçundan ikinci bir dava açıldığı ve bu dava ile birleştirildiği de tutanağa geçirildi. Şık’ın mahkeme huzurunda savunma yapması için bir dahaki celseye hazır edilmesi için cezaevine yazı yazılmasına karar veren mahkeme, duruşmayı 22 Mayıs’a erteledi.