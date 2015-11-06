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Kültür-Sanat

Ahmet Sever, 'Abdullah Gül ile 12 yıl’ adlı kitabını imzalayacak

Abdullah Gül'ün uzun yıllar danışmanlığını yapan Sever'in kaleme aldığı 'Abdullah Gül ile 12 yıl' adlı kitap büyük ilgi görmüştü

06 Kasım 2015 20:51

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 12 yıl boyunca başdanışmanlığını yapan gazeteci Ahmet Sever, çok konuşulan ‘Abdullah Gül ile 12 yıl’ kitabını 34. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda yarın imzalayacak.

Ziyaretçi sayısı itibariyle Avrupa'da ilk sırada yer alan ve Beylikdüzü Tüyap’ta gerçekleşecek olan Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı kapılarını yarın 34. kez açacak. Bu yıl 7-15 Kasım günleri arasında gezilebilecek olan fuarda Ahmet Sever, Doğan Kitap'tan yayımlandıktan sonra büyük ilgi gören ve binlerce satan ‘Abdullah Gül ile 12 yıl’ adlı kitabını yarın (cumartesi) saat 15:30-16:30 arasında Salon 3/Stant: 404’te imzalayacak.

TÜYAP ile Türkiye Yazarlar Birliği ortaklığı ile düzenlenecek fuar, Büyükçekmece'deki fuar ve kongre merkezinde gerçekleşecek. Yerli ve yabancı 600'ün üzerinde yayınevi, kitapsever ve sektör temsilcisini bir araya getiren fuarda yarın Doğan Kitap standında ayrıca Altan Öymen, Ali Kırca, Can Gürses, Tolga Tanış, Aslı Tohumcu, Bedia Ceylan Güzelce, Kemal Anadol da kitaplarını imzalayacak.

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