Ahmet Say: Böyle bir kafa zorbalık rejimlerinde görülür

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara

Şehir Tiyatroları’nda repertuar belirleme ve kurumu yönetme yetkisinin sanatçılardan alarak bürokratlara teslim edilmesine yönelik operasyona tepkiler artıyor. Japonya’ya yerleşebileceği mesajı veren müziğin dehası Fazıl Say’ın babası, yazın ustalarına verilen en büyük ödülün sahibi, müzik yazarı Ahmet Say, son gelişmeleri antik çağ örnekleriyle özetledi. “Bizonların, geyiklerin resmini yapma, bizim kabile reisimizin resmini yap diyemezsin. Sanatçı bildiğini okur” diyen Say’a göre, böyle bir kafa zorbalık rejimlerinde görülür.

“Sanat, hayatı ve onun en değerleri parçası olan insanı anlatır” diyen Ahmet Say, milattan 40 bin yıl önce mağara duvarlarına çizilen resimleri hatırlatarak şöyle konuştu:

“Bütün sanat dallarının amacı hayatı ve insanı anlatmak. Mağara resimlerindeki hayvan figürleri engellenemez bir içgüdüyle o dönemi ve insan hayatını anlatır. Çünkü insanoğlunu bu hayvanları avlamaktan daha önemli bir şey yoktu. Onlar sayesinde karnını doyuruyordu. Ona bizonların, geyiklerin resmini yapma. Bizim kabile reisimizin resmini yap diyemezsiniz. İnsan için yaşamsal önemde olan neyse onunu resmini yapacaktır. Bütün sahne sanatları çok yönlü olarak hayatı ve insanı sahneye getirir. Antik çağın tiyatrosu bu ihtiyaçtan doğmuştur. Trajedi ve komedi, insanın hayatta ne kadar acıklı ve komik duruma düştüğünü anlatır. Türkiye’de tiyatro sanatı 19. yüzyıldan günümüze uzanan serüveni içinde bizim toplumumuzu, yaşam biçimini ve önde gelen insanlarını anlatmıştır. Cumhuriyet dönemi tiyatrosu kurucularından büyük sanatçı Muhsin Ertuğrul, tiyatro yoluyla Anadolu halkının eğitilebileceği görüşünden yola çıkmıştı. Günümüz tiyatrocuları da Muhsin Ertuğrul’un amaçlarını ister istemez yürüklerinden taşır.”



‘Sanatçı bildiğini okur’



“Ona hayatın şu tarafını değil, bu tarafını anlat diyemezsiniz. Sanatçı bildiğini okur” diyen müzik yazarı Ahmet Say’a göre, politik kaygılarla sanatçıya yön verme girişimi boşuna bir çaba.



“Nice ‘insanlık anıtı’ dikilecek’



Ahmet Say, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın ‘ucube’ diye nitelendirdiği ve çok kısa süre içinde paramparça edilerek yok edilen heykeltıraş Mehmet Aksoy’a göndermede bulundu ve “Nice ‘insanlık anıtı’ dikilecek. Yontucular, böyle anıtlar dikecek” dedi.



Fasıl Say’a da destek



Say değerlendirmesini, “Bestecilerimiz, aynı türkülerde olduğu gibi insanoğlunun daha ince duygularını diye getirecek. Böyle bir kafa zorbalık rejimlerinden görülür” dedi.