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Yaşam

AHMET PİRİŞTİNA ANILIYOR İZMİR (A.A) 

15 Haziran 2011 15:28

-AHMET PİRİŞTİNA ANILIYOR İZMİR (A.A) - 15.06.2011 - İzmir'in ''Efsane'' kabul edilen büyükşehir belediye başkanlarından merhum Ahmet Piriştina, ölümünün 7. yıl dönümünde anılıyor. Piriştina için Narlıdere Aşağıköy Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen ilk törene eşi Mine, kızı Zeynep ve oğlu Levent Piriştina ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, Konak, Narlıdere ve Güzelbahçe belediye başkanları, Piriştina'nın mesai arkadaşları, ablası Mergim Gülmen ve İzmirliler katıldı. Levent Piriştina'nın 3.5 yaşındaki kızı Damla'nın dedesinin mezarına karanfil koyması törene katılanları duygulandırdı. Mezarlıkta dua edilmesinin ardından konuşan Levent Piriştina törene katılanlara, ''Piriştina ailesinin 7 yıldır acısını, özlemini paylaşıyorsunuz. Bizlere hakkınızı helal edin, sizlere de hakkımız helal olsun'' dedi. Ahmet Piriştina için daha sonra Narlıdere Pir Sultan Abdal Parkı'ndaki büstü önünde de tören düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, İzmir'e büyük hizmetleri olan, güzel izler bırakan Ahmet Piriştina'yı İzmirlilerin her zaman rahmetle anacağını söyledi. Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur da Piriştina'nın ortak akılla İzmir'i yönettiğini, çok güzel eserler bıraktığını, kendisini unutmayacaklarını ifade etti. Mezarlıkta ve Pir Sultan Abdal Parkı'nda Piriştina için lokma döktürüldü. Mezarlıktaki anma töreninde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eski genel sekreteri Ersu Hızır da hazır bulundu.  Ahmet Piriştina'nın ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir panel düzenlenecek ve fotoğraf sergisi açılacak.

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