'İsyan' şarkısıyla fenomen olan Ahmet Parlak bilinmeyenlerini anlattı

O Ses Türkiye programında söylediği İsyan şarkısıyla internet fenomeni haline dönüşen Ahmet Parlak, programa çıktıktan sonra yaşadıklarını anlattı.

- İstanbul'u gezmeye gelmiştim. 20-25 kişi aynı anda aradı, 'çabuk televiyoznu aç' dediler. Koştur koştur televizyon aradık dükkanlarda.

- 1 hafta sonra 'O Ses Türkiye'den aradılar. 'Davetli olarak gelir misiniz' dediler. Gökhan Abi sayesinde başladı her şey. Tanışmayı çok isterdim zaten, nasip de oldu.

- Yetenek Sizsiniz ekibi mekanımıza geldi. Hepsini ağırladık. Hep birlikte 'isyan' söyledik.

- O Ses'e çıktığım an diz kapaklarım titredi. Kalp atışım boğazımdaydı.

- Ebru Gündeş bana doğru yürümeye başladığını gördüğüm an, arkamı döndüm. Heyecanlandım. Saçmalamayayım diye uğraştım.

- Hiç ünlü olayım, şöhret olayım. Halil Sezai'yi bulayım diye bir düşüncem olmadı. Ben çocukluğumdan beri ticaretle uğraşıyorum. O yüzden müzikal anlamda hiç bir şey düşünmedim.

- Çok eskiden İsmail YK dinlerdim. 'Seviyorum Seni Yar' şarkısını dinliyordum. Bir de 'Neredesin' vardı...

- Şarkı söylemeyi çok seviyorum. 'Biraz daha iyisini yapabilirim' cesareti geldi. İnsanlar sana destek verince hissettiğin duygu çok daha mükemmel.

- Çok heyecanlanıyorum. Reklam için dakika sayıyorum. 15 Mart'ta o kadar seyircinin önüne nasıl çıkacağım şu an düşünmüyorum.

- Bir kadın çıkıp 'Ahmet' diye bağırsa kalbim durmaz. Kendime idol seçtiğim biri çıkarsa karşıma o zaman heyecanlanırım.

- Anne - babam başımda olduğu için işleri boşlama durumum olmuyor. Ben burayı açınca babam kendi yerini kiraya verip, benim yanıma geldi.

- Kebapçılık bizim baba mesleğimiz.

- Bende ego yok, olmaz da. Restoranda bir masadan gidip küllük alır, dökerim. Gocunmam. Bu benim ekmeğim. Müşteri bir şey istiyor, gidip arkamı dönüp işimi yapıyorum. Şalgama buz isteyen çıkıyor. Bir insana hizmet etmek gocunulacak bir şey yok.