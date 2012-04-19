Ahmet Özal: Turgut Özal ölmeseydi 19 Mayıs'ta istifa edecekti

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal çarpıcı bir iddiada bulundu. Ahmet Özal, "Turgut Özal ölmeseydi, 19 Mayıs töreninde istifasını açıklayıp partinin başına geçecekti" dedi.

TRT Haber'de yayınlanan "Büyüteç" programına konuk olan Ahmet Özal, babasının ölümü ve gerçekleştiremediği projeler hakkında çok önemli bilgileri paylaştı.

Ahmet Özal, "Bana söylediği şuydu:'19 Mayıs törenlerinde cumhurbaşkanı olarak konuşma yapacağım ve o konuşmamda cumhurbaşkanlığından istifa edeceğim'. 17 Nisan'da öldü. Eğer yaşasaydı bu konuşmayı yapıp istifa ediyordu, canlı yayında konuşurken istifa edecekti ve partinin başına geçiyordu. Şimdi bakın, 'bir suikast olayı yaşandı' diyorsunuz, başka suikast olayları da yaşandı. Bildiklerimiz, bilmediklerimiz sonradan anladık biz onların suikast girişimleri olduğunu" dedi.



"Başbakanlık uçağında yangın çıktı"



Ahmet Özal, başlarından geçen şüpheli uçak kazasıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Mesela uçak kazası geçirdik, Başbakanlık uçağında. Uçağın içinde 13 kişiydik yangın çıktı, az daha düşüyorduk, zor geri döndük. Uçak içinde yangın çıktı, benzin tankı içinde kelepçe çok sıkılmışta kablolar birbirine sürtmüş! 60 milyon dolarlık uçakta bunlar olmaz. Şimdi anlaşılıyor ki onlar da suikast girişimiymiş. Eşref Bitlis'in öldürülmesi gibi bir olay yaşadık hem de Başbakanlık uçağında. Rahmetli Turgut Özal eğer siyasete dönseydi Mayıs ayında, ben çok net biliyorum, yüzde 46-47 hatta daha fazla bir oyla gelirdi ve İkinci Değişim Programı zaten bugün yapılmak istenen Anayasayla yani devlet sistemi ve hukuk sistemiyle ilgiliydi. Türkiye yepyeni bir anayasaya dönecekti."