Ahmet Özal: Siyasete yeni bir parti ile geri dönüyorum

8’inci Cumhurbaşkanı ve 45-46’ıncı hükümetlerin Başbakanı Turgut Özal’ın oğlu Ahmet Özal, yeni bir parti ile yeniden siyasete gireceğini açıkladı. Siyasete yeni bir parti ile gireceğini belirten Özal, "Katılmayı düşündüğüm hiçbir parti yok. 2002’den beri teklifler var. Siyasete girmeyi düşünmediğim için girmemiştim" dedi.

8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın oğlu Ahmet Özal, 13 Kasım 2014 tarihinde düzenlenecek 1.Turgut Özal, Yılın En İyileri Ödülleri tanıtım toplantısında yeniden siyasete ile gireceğinin sinyallerini verdi.

‘Kırmızı yaktığım siyaseti sarı ışığa çevirdim’

Ezgi Çapa ve Yaşar Kaçmaz'ın DHA'daki haberine göre, siyasete 2002 yılında son veren Ahmet Özal, "12 senedir siyasetle ilgilenmedim ve ilgilenmeyi düşünmedim. Son günlerde halkımız tarafından gelen ağır baskılar nedeniyle kırmızı yaktığım siyaseti sarı ışığa çevirdim" diye konuştu. Basın mensuplarının siyasete girip girmeyeceği yönünde sorularına "Evet düşünüyorum" diyerek yanıt veren Özal, "Bundan sonra Türkiye’nin ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Katılmayı düşündüğüm hiçbir parti yok. 2002’den beri teklifler var. Siyasete girmeyi düşünmediğim için girmemiştim. Yeni parti var zaten" diyerek siyasete yeni bir parti ile gireceğinin sinyallerini verdi.

‘Örgüt kurmakla suçlanan sadece ben ve annem değil’

Turgut Özal’ın ölümü ile ilgili olarak annesi Semra Özal ve kendisinin 19 kez dinlendiklerine ilişkin ise Ahmet Özal şöyle konuştu:

"Yaklaşık 20 yıldır rahmetlinin ölümüyle ilgili mücadele veriyorum. 8 ay önce yazılan bir gizli tanık mektubuymuş. Bu mektupta örgüt kurmakla suçlanan sadece ben ve annem değil, Abdullah Gül, Cemil Çiçek, Abdülkadir Aksu gibi 15 isim var. Saçma sapan bu mektupların neden ortaya çıktığını ben de çok düşündüm, sebepleri siyasidir."

1. Turgut Özal ödülleri 13 Kasım’da sahiplerini bulacak

Bu yıl ilk kez düzenlenecek 1.Turgut Özal ödülleri spor, sanat, bilim, sanayi, siyaset kategorilerinde halkın internet üzerinden önerdiği 3 isim arasından belirlenecek. 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın icraatlarını genç nesillere aktarmak amacıyla verilecek ödüller için 13 Ekim’e kadar her kategoride 3 isim belirlenecek. 13 Kasım’da düzenlenecek Gala gecesi ile de ödüller sahiplerini bulacak. Özal ailesinin desteği ile düzenlenecek Turgut Özal Ödülleri’nin her yıl Özal’ın doğum günü olan 13 Ekim’de verilmesi planlanıyor.