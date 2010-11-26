-AHMET ÖZAL DDK'YA BİLGİ VERDİ ANKARA (A.A) - 26.11.2010 - 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, ''Yaşananlar, sürecin çorap söküğü gibi gittiğini gösteriyor. Bizim yaptığımız açıklamalardan sonra da yeni gelişmeler ve insanlar ortaya çıktı. Bu süreçte önemli gelişmeler olacağını düşünüyorum'' dedi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün talimatıyla 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüne ilişkin iddialara ilişkin araştırma başlatan Devlet Denetleme Kurulu (DDK) araştırma kapsamında Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal'ı dinledi. Devlet Denetleme Kurulunun bulunduğu Çankaya Köşkü'ne saat 13.00'te gelen Ahmet Özal, babasının ölümüne ilişkin elindeki bilgi ve belgeleri sunarak, Köşk'ten 15.30'da ayrıldı. Çankaya Köşkü'nden çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Özal, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün talimatıyla Devlet Denetleme Kurulunun konuyu araştırdığını belirterek, Cumhurbaşkanı Gül'e konuya gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti. Kurulun Özal'a yönelik suikast ve Özal'ın ölümüne ilişkin iddiaları geniş çaplı olarak araştırmaya başladığını ve bu kapsamda 1 Aralık 2010 Çarşamba günü de annesi Semra Özal'ın dinleneceğini ifade eden Ahmet Özal, kamuoyu vicdanının rahatlatılması açısından böyle bir araştırma yapılmasının önemli ve umut verici olduğunu söyledi. Cumhuriyet savcılığının da diğer taraftan iddiaları araştırdığını kaydeden Özal, ''Ben bunun sonuca varacağını, iyi bir çalışma olacağını düşünüyorum. Yeni birçok şahit ve insanın ortaya çıktığını biliyoruz. Yeni gelişmeler var. Bunların önümüzdeki haftalarda devam edeceğini düşünüyorum. Olayın yaşananların aydınlatılacağını düşünüyorum'' dedi. Devlet Denetleme Kuruluna ve Savcılığa yeni ve somut deliller sunan kişiler bulunduğunu, kendi ellerinde bulunan bilgi ve belgeleri de yetkililere ilettiklerini anlatan Ahmet Özal, ''Yaşananlar, sürecin çorap söküğü gibi gittiğini gösteriyor. Bizim yaptığımız açıklamalardan sonra da yeni gelişmeler ve insanlar ortaya çıktı. Bu süreçte önemli gelişmeler olacağını düşünüyorum'' diye konuştu. Bir gazetecinin Turgut Özal'ın mezarının açılıp açılmayacağını sorması üzerine de Özal, buna gerek kalmayacağını, ortaya çıkan unsurların böyle bir duruma yol açmadan olayı aydınlatabileceğini söyledi. ''Önemli insanlar ortaya çıkmaya başladı. Yeni tanıklar, yeni ifadeler ve yeni insanlar'' diyen Özal, bu unsurlara yönelik yapılacak çalışmaların ardından yeni gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunabileceklerini söyledi. Ahmet Özal, ''Açıklamalarımızdan sonra o dönemde görev yapan kişilerden, o dönemin şahitlerinden, vatandaşlardan ve belli bazı kurumlardan da olaya ilişkin şahitler var'' diye konuştu. Özal, bir başka soru üzerine de Devlet Denetleme Kurulunun elinde yeni belge ve bilgi bulunup bulunmadığını bilmediğini ama Kurulun ciddi bir çalışma yaptığına şahit olduğunu söyledi.