Ahmet Özal: Başbakan, Turgut Özal'a suikast girişiminin de incelenmesini istiyor

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın otopsisi üzerinde inceleme devam ederken, 1988 yılında Özal'a suikast girişimi de yeniden gündeme geldi. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Semra Özal'ı 1988 yılında Turgut Özal'a suikast girişimi hakkında aradığı ortaya çıktı.

Ahmet Özal, Başbakan Erdoğan’ın ‘suikast girişiminin incelenmesi gerektiğini’ söylediğini aktardı: “Sayın Başbakan, bir iki gün önce annemle telefonda konuşmuş. Kendisi de şaşkınlığını ifade etmiş. Bu suikastın muhakkak incelenmesi gerektiğini ifade etmiş. Sayın Başbakan'ın aramasını, gösterdiği hassasiyete teşekkür ederiz...”

NTV'de yayınlanan ‘Bana Söz Ver’ programına konuk olan Ahmet Özal, babası 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a suikast girişimi ile ilgili Başbakan Erdoğan'ın annesi Semra Özal'ı aradığını söyledi:

“Şöyle söyleyeyim, onun da incelenmesi gerektine kendisinin inandığını zannediyorum. Tabii Sayın Başbakan savcılara talimat veremeyeceğine göre, savcıların harekete geçmesi lazım...”

Ahmet Özal, Başbakan ile Semra Özal arasındaki görüşmenin çok ayrıntılı olmadığını, Başbakan'ın suikast girişiminin aydınlatılması için manevi desteğinin önemli olduğunu ifade etti.



'Balyoz ve Ergenekon vız kalır'



Ahmet Özal, o dönem Turgut Özal'ın kendisine yönelik suikast girişiminin üzerine gidilmesini istemediğini de söyledi.

“Türkiye çok karışır. Kendisi bunun açıklanmasını istemedi. Bu dosyanın açılması halinde 1993-1995 arası incelenmeye başlanırsa, bugün çok yaygara çıkarttığımız ‘Balyoz’ davası, ‘Ergenekon’ davası sivrisinek gibi vız kalır...”



'Beklemedim, kimse ciddiye almadı'



Özal, babasının ölümünün ardından otopsi yapılmamasını da eleştirdi:

“Bu durumlarda aileye bile sorulmaz. Bu cumhurbaşkanı ve 70 milyonu ilgilendirir. Milletvekili oldum, önergeler verdim ama hiçbir başbakan veya parti başkanı bunu ciddiye almadı. Mesela çok enteresandır. Vatandaş ‘neden 18-19 sene bekledin’ diyor. Ya ben beklemedim, kimse ciddiye almadı..."

'Uzmanlar beyni açıklayamadı'



Mazarın açılmasından sonra naaş üzerinde bazı organların bozulmadığını bunun da çok şaşırtıcı olduğunu belirten Özal şöyle konuştu: "Uzmanlara sordum, beynin duruyor olması, iç organların karaciğer böbreklerin duruyor olması çok şaşırtıcı. Beyni hiç açıklayamıyorlar. Beyin 6 saat sonra yok olur gidermiş. 20 sene durmaz yerinde. Beyin adli tıpın işini çok kolaylaştırdı. 19 sene önce o madde belki bulunamayabilirdi."