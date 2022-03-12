Ahmet Nur Çebi: Ülke puanına şu ana kadar katkı veren tek takım Galatasaray değildir, zemini mazeret göstermelerine gerek yok

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray'la oynanacak derbi öncesi yaptığı açıklamada, "Ne Galatasaray'dan ne de Federasyon'dan bize, erteleme için bir talep gelmedi. Hava şartları elverirse oynanır, oynanmazsa oynanmaz" diye konuştu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şu şekilde:

"Benim anladığım kadarıyla MHK'nin aldığı kararın sonuçlarını 2-3 ay sonra göreceğiz. TFF'nin Bu verilen kararın sonuçlarını birkaç ay içinde göreceğiz. Umuyorum ki devam edecek hakemler, TFF ve kulüpleri daha zor durumda bırakmayacak şekilde maçlarını yönetmeye devam ederler. Beklentim ve temennim budur.



TFF'nin verdiği kararın yanlış olduğunu söylemek kulüpler için doğru değildir çünkü kulüplerin tamamı hakemlerden şikayetçi. Kulüplerimiz zamanlama olarak bunun yanlış olduğunu söylemişlerdir ama ben buna katılmıyorum, sonuçları görmeden yorumu doğru bulmuyorum. Beşiktaş olarak kendi menfaatlerimiz için böyle bir şey talep etmeyiz. Bize iyi olsun, başkalarına kötü olsun gibi adaletsiz bir şey asla istemeyiz.



Beşiktaşlılık duruşu bunu gerektirir. Hakemler çıksın konuşsun. VAR kayıtları açıklansın. Hakemlerle ilgili gizlilikler olmasın. Maçların hakem ataması matematik usulü olsun. Böylece baskılar azalsın. David Elleray'e bunları aktardım. Raporuna nasıl aktaracak bilmiyorum."

"Ne Galatasaray'dan ne de Federasyon'dan bize, erteleme için bir talep gelmedi"

"Galatasaray ve TFF'den ertelemeyle ilgili bir karar gelmedi. Bu konuyla ilgili karar zaten bellidir. Ne Galatasaray'dan ne de Federasyon'dan bize, erteleme için bir talep gelmedi. Hava şartları elverirse oynanır, oynanmazsa oynanmaz. Futbol maçlarının ertelenmesi hakkındaki yönetmelikler nettir. Bu kuralların dışında bir durum olduğunu da düşünmüyoruz.



Ülke puanına şu ana kadar katkı veren tek takım Galatasaray değildir, takımlardan birisidir. Eğer konu tamamen sahanın top oynanabilir halde olmasını arzu etmekse, bizim sahamız müsait, Galatasaray arzu ettiği takdirde maçı burada oynayabilir, Olimpiyat olabilir. sterse Barcelona maçını burada oynayabilir, Olimpiyat olabilir. İstanbul'da, Galatasaray'ın saha zeminin uygun bir sahada oynayabileceğini düşünüyorum ve bunun için maçın ertelenmesi gerektiğini düşünmüyorum. Zemini mazeret göstermelerine gerek yok, Galatasaray'a kapımız açık. Bunu kabul etmiyoruz."