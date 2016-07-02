Ahmet Nesin: Bu davalar bizi açmıyor, daha ciddilerini göndersinler

Özgür Gündem gazetesi tarafından başlatılan ‘Nöbetçi Eş Genel Yayın Yönetmenliği’ kampanyasına katıldığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan ve ‘terör propagandası’ yaptığı iddiasıylaTürkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Prof. Şebnem Korur Fincancı, gazeteci Erol Önderoğlu ile birlikte tutuklanan Ahmet Aziz Nesin, tahliyesinden sonra konuştu. Nesin, "Bu davalar bizi açmıyor, daha ciddilerini göndersinler" dedi.

Dicle Haber Ajansı’na (DİHA) konuşan Nesin, Biri kendi iç meselen oturarak, müzakere ederek sorunu çözebilirsin. Sen oturmazsan başkası oturarak çözer. 35 yıl devam eden bu sorunu barışla bitecek" ifadelerini kullandı.

Nesin, son olarak "Devrimi göremeyeceğim ama barışı göreceğim" diye konuştu.