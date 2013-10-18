Ahmet Necdet Sezer'in işten çıkartılan kızlarına 'ticari sır' engeli

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in kızları Ebru Akbatur ve Zeynep Kısacıkoğlu’nun uzun yıllardır çalıştıkları Eximbank’tan işten çıkartılmalarını gündeme taşıyan CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran’ın önergesine “ticari sır” gerekçesiyle içeriksiz bir yanıt gönderildi.

Bankanın hazırladığı içeriksiz yazının, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın bürosunda tam 8 ay tutulduktan sonra TBMM’ye gönderildiğine işaret eden Oran, “Bakanlık ticari sır gerekçesine sığınıyor ama banka genel müdürünün önergeyi verdiğim günün akşamında basına konuşarak aktardığı kimi bilgiler dahi önergeye yanıt olarak gönderilmedi. Basına verdiği bilgiyi dahi TBMM’den gizleyen bir kamu idaresi söz konusu. Bu durum da her halde TBMM’nin saygınlığının geldiği noktayı göstermektedir ve umarım TBMM Başkanı’nın ilgisini çekecektir” diyerek tepki gösterdi.

Eximbank’tan işten çıkartılanlarla ilgili önergeye “Banka Sırrı”, “Ticari Sır” gerekçesiyle yanıt verilmedi.

Yanıt 8 ay sümen altı edildi

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Eximbank ile ilgili gelişmeyi 18 Aralık 2012 tarihinde Başbakan Yardımcısı Babacan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi olarak sundu.

Babacan’ın 30 Eylül 2013 tarihinde imzaladığı yanıtta ise Eximbank’ın, içeriksiz de olsa önergeye yazdığı yanıtın 23 Ocak 2013’te Babacan’ın ofisinde 259 no’lu gelen evrak olarak kaydedildiği görülüyor. Babacan’ın aktardığı bilgi notunda yanıt olarak; “İstanbul’da binanın ekonomik verimliliği nedeniyle kiralama yoluna gidildiği, ücret sisteminin hakkaniyete uygun olduğu, taşınmayı kabul etmeyenlerin iş akitlerinin geçerli nedenlerle feshedildiği” öne sürülürken, somut iddialara ise “ticari sır-banka sırrı” gerekçesiyle hiç değinilmemesi dikkat çekti.

Umarım TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in ilgisini çeker

Gelen bu içeriksiz yanıta ve gecikmeye tepki gösteren CHP’li Oran ise şu açıklamayı yaptı:

“Türk Eximbank Genel Müdürünün, önergeyi verdiğim gün olan 18 Aralık 2012 tarihinde alelacele Anadolu Ajansına yaptığı açıklamalar saat 17:06’da servis edilmişti. Ve haberde Eximbank Genel Müdürü, 10. Cumhurbaşkanımızın kızlarının iş akitlerini feshettiğini, Ankara Bölge Müdürlüğü’nde 56 personel bıraktıklarını, aylık 90 bin dolar bedelle –ki sanırım stopaj hariç bedeldir bu- İstanbul’daki binanın kiralandığını, Ankara’daki lojman tadilatı için 35 bin TL harcadıklarını, dizel motorlu yeni makam araçları aldıklarını açıklamıştı. Şimdi ortada basına verdiği bilgiyi dahi TBMM’den gizleyen bir kamu idaresi söz konusu. Bu durum TBMM’nin saygınlığının geldiği noktayı göstermektedir ve umarım TBMM Başkanı Sayın Cemil Çiçek’in ilgisini çekecektir. Ben de bu durumu düzeltmek adına önergeyi yeniden vereceğim.”

İşte yanıtsız bırakılan sorular

Umut Oran’ın önergesinde yer alan ve “ticari sır” gerekçesiyle karanlıkta bırakılan sorular ise şöyle:

- Eximbank’ta uzun yıllardır çalışan Ebru Akbatur ve Zeynep Kısacıkoğlu’nun 10. Cumhurbaşkanı’nın çocukları olmaları, aleyhlerine karar çıkmasına, ayrımcılığa tabi tutulmalarına mı yol açmıştır?

- Eximbank’ın İstanbul’a taşınması nedeniyle 36 personelin iş akitlerinin feshedildiği doğru mudur? Eximbank hangi tarihte tam olarak İstanbul’a taşınmıştır, söz konusu personelin iş akitleri niçin bu tarihten önce feshedildi? Taşınma için neden eğitim yılının ortası beklenerek aileler mağdur edildi?

Ankara’da kalan sayısı arttı

- Taşınma sonrasında Ankara Bölge Müdürlüğünde 15-20 ile sınırlı olacağı söylenen personel sayısı 60’a çıktı ise gerekçesi nedir, bu personelin isimleri nedir?

- 2003-2011 yılları arasında Eximbank’ın tüm birimlerinde görevli olan personel sayısı kaçtır? 15 Aralık 2012 itibariyle toplam personel sayısı kaça inmiştir? 2012 yılı içerisinde işe alınanların sayısı kaçtır?

Aylık 110 bin dolar kira

- Eximbank’ın İstanbul’da taşındığı binanın maliki kimdir? Aylık stopaj dahil kira bedelinin 110 bin dolar olduğu doğru mudur? Kaç yıllık kira sözleşmesi yapıldı, ne zamandan bu yana kira ödenmektedir? Kiralama için ihaleye çıktınız mı? 5 yılda 6.5 milyon doları aşkın para ödeneceği göz önüne alındığında niçin bina satın alma yoluna gidilmedi?

2 yılda değişen lüks araçlar

- Eximbank’ın araç parkı 2010’da yenilenmiş olmasına karşın 2012’de 26 yeni araç daha alındığı doğru mudur? Makam için Audi A6 ve Volvo S80 markalı iki araç mı alındı, toplam bedelleri kaç TL’dir? Önceki genel müdürün 14 yıl boyunca aynı makam aracına bindiği dikkate alınınca bu alımlar gereksiz değil midir?

Genel Müdüre 6 bin 600 TL ‘kira yardımı’

- İstanbul’a taşınan tüm personele mi yoksa sadece yöneticilere mi kira yardımı yapılacak? Uzmana 550 TL, müdüre 900 TL, daire başkanına 3.000 TL ve genel müdüre 6.600 TL aylık kira yardımı yapılacağı doğru mudur?

- Dış Ticaret Kompleksi, TİM, İTKİB Yeşilköy’de bulunmasına karşın Eximbank yerleşimi için niçin Ümraniye’yi tercih ettiniz?

- Eximbank’ın Ortaköy’deki kendi binasının akıbeti nedir?