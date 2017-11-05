Ahmet Necdet Sezer, anayasa kitapçığını Bülent Ecevit'e neden fırlattığını açıkladı

10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında, Türkiye'nin 2001 yılında ekonomik krizine girmesine neden olan Başbakan Bülent Ecevit'e Anayasa'yı fırlatma olayını anlattı. Sezer, yaşanan gerginliğin nedenini Ecevit'in Fazilet Partisi'nin (FP) kapatılmaması için ısrar ettiğini belirterek "Sayın Ecevit 2 kez bana gelip Fazilet'in kapatılmamasını ve Anayasa Mahkemesi (AYM) üyelerine telkinde bulunmamı istedi, ikisinde de reddettim ve aramızda büyük gerginlik oldu. Bu gerginlik sürerken, Anayasa kitapçığı olayı yaşandı. Asıl neden, Ecevit'in FP konusundaki isteğiydi'' dedi

Sözcü'den Emin Özgönül'ün haberi aynen şöyle:

10'uncu Cumhurbaşkanı Sezer anayasa kitapçığını Başbakan Ecevit'e neden fırlattığını ilk kez açıkladı. Sezer, “Ecevit 2 kez benden Fazilet'in kapatılmamasını istedi. Reddettim. Gerginlik yaşandı” dedi…

Türkiye, 19 Şubat 2001'deki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile Başbakan Bülent Ecevit arasında yaşanan “Anayasa fırlatma'' olayının ardından büyük bir ekonomik krize girdi. Borsa yüzde 14.6 düştü, repo faizleri yüzde 760'a fırladı, 7.6 milyar dolarlık döviz çıkışı oldu. 510 bin kişi daha işsiz kaldı. 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 16 yıl sonra Ecevit ile aralarındaki gerginliğin, Anayasa kitapçığı olayından değil, daha önce Fazilet Partisi'nin (FP) kapatılması davası nedeniyle başladığını açıkladı. Sezer, “Sayın Ecevit 2 kez bana gelip Fazilet'in kapatılmamasını ve Anayasa Mahkemesi (AYM) üyelerine telkinde bulunmamı istedi, ikisinde de reddettim ve aramızda büyük gerginlik oldu. Bu gerginlik sürerken, Anayasa kitapçığı olayı yaşandı. Asıl neden, Ecevit'in FP konusundaki isteğiydi'' dedi.

Tiyatro kulisinde açıkladı

Sezer bu açıklamasını, sanatçı Baykal Saran adına geçen hafta Ankara'da verilen “Tiyatro Ödülü” dolayısıyla katıldığı gecede yaptı. Ödül alan sanatçı Zeynep Ekin Öner'i tebrik eden Sezer, daha sonra kuliste CHP Mersin Milletvekili ve Kültür eski Bakanı Fikri Sağlar ile sohbet etti. Sağlar Sezer'e, tarihi olaylara tanıklık ettiğini belirterek, anılarını yazmasını önerdi. Sezer ise 2001 krizinin nedeni olarak gösterilen “Anayasa fırlatma'' konusu gibi olaylar yaşadığını, ancak anı kitabı yazmayı düşünmediğini belirterek şunları söyledi: “O olayda da herkes bizim aramızdaki gerginliğin ve ekonomik krizin başlangıcının, Anayasa kitapçığı olayından kaynaklandığını zanneder. Ancak gerginlik, Fazilet Partisi'nin kapatılması davası nedeniyle başladı. Ecevit 2 kez bana gelip, Fazilet'in kapatılmamasını, bunun için arkadaşlarım olan Anayasa Mahkemesi üyelerine telkinde bulunmamı istedi. Hukukun üstünlüğüne inanan ve yıllarca AYM'de görev yapan bir kişiye söylediği bu sözlere kırıldım ve reddettim. Bir süre sonra yeniden gelip, aynı istekte bulundu. Yine reddettim ve o görüşmede aramızdaki gerginlik arttı. Bu durum sürerken, 19 Şubat'taki Anayasa kitapçığı olayı yaşandı. Gerginliğin asıl nedeni, Ecevit'in FP konusundaki isteğiydi. MGK'da yaşananlar da, bu gerginlikten kaynaklandı''

Sağlar: Kriz zaten başlamıştı

Sezer ile görüşmesini SÖZCÜ'ye anlatan Sağlar ise şunları kaydetti. “Sayın Sezer'in anlattıklarından, gerginliğin Anayasa fırlatma ile başlamadığı anlaşılıyor. Merhum Ecevit ile aralarında zaten gerginlik var. Ekonomideki baş aşağı gidiş de başlamış vaziyette. Anayasa fırlatma olmasa da, kriz çıkacaktı. Aradan 16 sene geçmiş ve ülkenin gündemini değiştiren bir konuda, olayın bir numaralı tanığından, yeni bir şey öğreniyorsunuz. O gece ben kendisine, önemli olaylara tanıklık ettiğini ve hatıralarını yazmasını, bunun gelecek kuşaklar için de faydalı olacağını söyledim. Ama kendisi yazmayı düşünmediğini aktarıp, bu olayı da anlattı.''

Fazilet Partisi 2001'de kapatıldı

Refah Partisi'nin kapatılması ve Necmettin Erbakan'ın yasaklı hale gelmesi üzerine 17 Aralık 1997'de Milli Görüş çizgisinde Fazilet Partisi (FP) kuruldu. Genel Başkanlığa önce Erbakan'ın avukatı İsmail Alptekin, sonra da Recai Kutan seçildi. RP'li vekiller, FP'ye katıldı. FP ilk seçimde 105 milletvekiliyle TBMM'ye girdi. Merve Kavakçı da FP'den vekil seçildi. Kavakçı'nın türbanlı olarak TBMM'de yemin etmek istemesi, krize neden oldu ve yemin edemedi. İzinsiz ABD vatandaşlığı ortaya çıkınca, milletvekilliği de düştü, vatandaşlıktan çıkarıldı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da “Laikliğe aykırı eylemlerin odağı ve kapatılan RP'nin devamı olduğu'' gerekçesiyle FP için 11 Mayıs 1999'da kapatma davası açtı. FP, 22 Haziran 2001'de Sezer'in Cumhurbaşkanı, Ecevit'in Başbakan olduğu dönemde, AYM tarafından kapatıldı.

MGK'daki kitapçık krizinin ardından ekonomi çökmüştü

19 Şubat 2001'deki MGK toplantısında Cumhurbaşkanı Sezer, Başbakan Ecevit'in Devlet Denetleme Kurulu'nun BDDK'da yaptığı denetimi eleştiren sözlerinden rahatsızlığını iletti. “Yasaları bilmeden eleştirmeyin, Anayasal yetkim var, denetimin de denetimi olur'' dedi. Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan ise, “O anayasayı biz de görelim'' cevabını verdi. Sezer, buna kızıp, elindeki Anayasa kitapçığını Ecevit ve Özkan'a doğru attı. Ecevit ve Özkan toplantıyı terk ederken, Özkan'ın “Nankör kedi” sözü siyasi tarihe geçti. Ecevit daha sonra “Cumhurbaşkanı terbiye dışı bir üslupla, yüzüme Anayasa kitapçığını fırlattı'' dedi. Olay sonrası ekonomi çöktü.