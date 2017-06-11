Ahmet Mümtaz Taylan: Aklımdaki üç kelime; seviyorsan git konuş

Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, Posta gazetesinden Selin Keleş’in sorularına cevap verdi. Taylan, “Şu an aklınıza gelen üç kelime nedir?” sorusuna “Seviyorsan git konuş” diyerek cevap verdi.

Taylan’ın cevapları şöyle:

1) Bir daha dünyaya gelecek olsanız hayvan mı olmak istersiniz, insan mı?

İnsan olarak devam etmeyi yeğlerim. Hayvanlar gördükleri eziyete gereğince yanıt veremiyor. Onları çok seviyorum. Aralarına katılacak kadar cesur değilim.

2) ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasında 1 milyon değerindeki soruyu sizin sormanızı isteselerdi ne sorardınız?

“Ne olacak bu memleketin hali?”

3) Söylediğiniz cümleyi bütün dünya duyacak olsa ne söylerdiniz?

“Abilerim ablalarım aynı anda bir 5 dakika cümleten susabilir miyiz?”

4) Dört dilek hakkınız olsa neler dilerdiniz?

Bütün zorbalar topluca büyük, kuş sütünün bile eksik olmadığı bir adaya toplansın ve orada mutlu mesut yaşasınlar. Bunu yapabilirseniz diğer üç dilek hakkımı size hediye ederim.

5) Ne icat etmek isterdiniz?

Ezber bozma hapı. İçiyoruz hapı, bütün ezber uçuyor. Artık dinlemeye ve anlamaya çalışmaya mecburuz. Oh reçel!

6) Sevgilinizin odasında ne olmak isterdiniz?

Yazın serin, kışın sıcak bir yatak.

7) Aşk insanı değiştirir mi?

Tabii... Maymuna bile çevirebilir. Aşka düş de gör.

8) Kendinizi klonlamak ister misiniz?

İsterim. Ama mahkemeye kendi başına çıksın.

9) Uyku tutmadığında ne yaparsınız?

Ölü taklidi yapıyorum. Role kaptırırsan fazla direnemiyorsun.

10) Hangi filmi defalarca izleyebilirsiniz?

Sevdiğim her filmi. Misal, ‘Bir Zamanlar Amerika’da. 10 defa seyrettim galiba.

11) Sahip olduğunuz en ilginç eşya?

Yumurta haşlama makinesi. İşe yarayıp yaramadığını bilmiyorum, hiç kullanmadım.

12) Hangi yaşta sabit kalmayı seçerdiniz?

50 iyidir. Dünyayı değilse de kendini anlamış oluyorsun.

13) Şu an aklınıza gelen üç kelime nedir?

Seviyorsan git konuş.

14) Bir günlüğüne kimin yerine geçmek istersiniz?

Kızımın. Onu anlıyor gibiyim ama bir de içeriden bakmak hoş olurdu.

15) Hangi şehir olmak isterdiniz?

Urfa’daki tarih öncesi Göbekli Tepe yerleşimi... Baştan başlamak lazım.

16) Sosyal medyada ‘stalkladığınız’ biri veya birileri var mı?

Bana hakaret edenlerin profiline baktığım oluyor. Hakaretin özgül ağırlığını ölçmeye yarayabiliyor.

17) Hangi şarkıyı yazmış olmak isterdiniz?

Yazdım bir tane: ‘Belki’. Ali Atay söylüyor. Herkesin şarkısı kendine…

18) Yaşama fırsatınız varken yaşayamadığınız bir gün var mı? Pişman mısınız?

Vardır mutlaka. Ama bilsem yapmazdım.

19) Bir sabah uyandınız ve aradan 20 yıl geçtiğini fark ettiniz. İlk kimi ararsınız?

18 yaşındaki Ahmet Mümtaz’ı...

20) Bu soruları cevaplamadan önce ne yapıyordunuz? Cevapladıktan sonra ne yapacaksınız?

Bir nefes terapistiyle konuşuyordum. Cevaplardan sonra ufka dalacağım.