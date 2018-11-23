Ahmet Misbah Demircan: Beyoğlu'nda ciddi bir dönüşüm yaşadık, herkes buraya geliyor

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, ilçede yaşayanların eleştirilerine sebep olan ‘dönüşüm’ için “İnsanların Beyoğlu’nun güzelliğinin farkında olması sanırım ismimi de ön plana çıkarıyor. İnsanların Beyoğlu’nun güzelliğinin farkında olması sanırım ismimi de ön plana çıkarıyor” dedi.

Demircan, Hürriyet’ten İpek Özbey’e konuştu. Demircan’ın açıklamalarından bir kısım şöyle:

Adınız pek çok yerle anılıyor: Büyükşehir, Sarıyer, Eyüp mesela..

Çorlu bile dendi. Beyoğlu’nda şehrin merkezinde çok ciddi bir dönüşüm yaşadık. Herkes buraya geliyor. Geçen gün Kadıköy’de eşimle bir pastaneye gittik. ‘Beyoğlu çok güzel oldu’ dedi biri. Tentelerin ve bina boyalarının düzgünlüğünden bile bahsetti. İnsanların Beyoğlu’nun güzelliğinin farkında olması sanırım ismimi de ön plana çıkarıyor.

Beyoğlu’nu dünyada nereye benzetirsiniz?

Belki Kudüs’e benziyor, farklı kültürlerin yaşaması açısından. Binalar açısından baktığınızda Cenova’ya benzetebilirsiniz.

Taksim Camii gerçekten ihtiyaç mıydı?

Evet, ihtiyaçtı. Örneğin Ağa Camii’ye gidin. Cuma namazında bütün avlular doludur. Dışarıda namaz kılınıyor. Ben de kıldım. İhtiyaç olduğu kesin. Binlerce dükkan, onbinlerce insan var. Yüzde 5’i namaza gelse, 2 bin kapasite istiyor demektir. İbadet açısından durum böyle, ancak kültür açısından da ihtiyaç. Taksim Camii mimari bir ikona olacak. Altına da sanat merkezi yapılacak. Yurt dışına gittiğinizde kiliseye gidiyorsunuz değil mi? Buraya gelen turist de camiye gidecek ve aynı zamanda İslam eserlerini de burada görme imkanı bulacak.

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