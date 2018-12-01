Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni görüntüler ortaya çıktı!

Müzisyen Sıla Gençoğlu'nun oyuncu Ahmet Kural'dan fiziksel şiddet görmesiyle ilgili suç duyurusunda bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada şiddet olayından 18 saat sonra çekildiği belirtilen görüntüler dosyaya eklendi. Görüntülerde Sıla'nın vücudunda darp izi bulunmadığına dikkat çekildi.

Şarkıcı Sıla, 1 Kasım tarihinde avukatı ile birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gitti. Ve Ahmet Kural tarafından darp edildiğini belirterek şikayetçi oldu, uzaklaştırma kararı aldırdı. Delil olarak savcıya darp edildiğini gösteren 6 kare fotoğraf sunan Sıla’nın kollarında ve yüzünde morluklar yer alıyordu. Şikayetin ardından Ahmet Kural hakkında "Kasten yaralama", "Tehdit", "Hakaret" suçlarından yürütülen soruşturma başlatıldı. Oyuncu Ahmet Kural ise Sıla'ya şiddet uygulamadığını iddia etti. Sadece 29 Ekim sabahı tartıştıklarını öne sürdü.

Soruşturmada Ahmet Kural'ın avukatı soruşturma dosyasına yeni bir görüntü ekledi. Kanal D’nin yayınladığı ve darp olayından 18 saat sonra çekildiği belirtilen görüntülerde Sıla'nın kollarında ve yüzündeki morluklar görünmüyor. Sıla bu görüntülerden bir gün sonra yani 31 Ekim 2018 tarihinde saat 14'te özel bir hastaneden darp raporu almıştı. O rapora göre de şarkıcı Sıla'nın kollarında, yüzünde ve bacaklarından morluklar vardı. Ahmet Kural’ın darp iddiasını çürütmek amacıyla paylaştığı görüntüler soruşturmayı yürüten savcılık tarafından incelenmeye gönderilecek.