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Ahmet Kekeç'ten "Soda iç" diyen Ahmet Taşgetiren'e: "Gargara yap" da diyebilir

"Başka örnek mi bulamadın?"

16 Eylül 2017 14:52

Star yazarları arasındaki eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın 'kol saati' üzerinden başlayan tartışması sürüyor. Ahmet Taşgetiren'in dün köşesinde Ahmet Kekeç'e, "İçine sindirebilene diyecek bir şeyim yok. Hazım için soda bile içebilirler. Benim dediğim sadece 'milli mesele' ile 'kol saati' birbirinden ayrılsın, yüreklere yük olmasın meselesidir" sözlerine Kekeç, "Mesela, 'Gargara yap' diyebilir. Çok yakışacaktır" karşılığını verdi.

Kekeç'in "Mezarlık" başlığıyla (16 Eylül 2017) yayımlanan yazısının NOT bölümü şöyle: 

Ben, “Para sayma makinelerinin, ayakkabı kutularının, montajlanmış ses kayıtlarının, ortalığa saçılmış tapelerin ve bilumum kirli varakanın bir mizansenin ‘tamamlayıcı aparatları’ olduğunu bilmiyor musun?” diyorum.

O, “Soda iç” diyor.

Ben, “Hem, 17/25 tertibinin ortaya çıkardığı Amerikan tazyikinin bir ‘milli mesele’ olduğunu söyleyeceksin, hem de bu milli meseleyi birilerinin ‘kol saati’yle sembolize ettiği sözde yolsuzluk dosyalarıyla “irtibatlandırarak’ anlamaya ve açıklamaya çalışacaksın... Başka örnek mi bulamadın?” diyorum.

O, “Soda iç” diyor.

Böylece tartışmış oluyoruz.

Dünkü yazıma da tartışma adabına uygun bir cevap vermesini bekliyorum.

Soda örneğini kullandığına göre, yeni ve orijinal şeyler söyleyebilir.

Mesela, “Gargara yap” diyebilir.

Çok yakışacaktır!

 

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